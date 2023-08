escuchar

Jueves: la revancha de la mínima

El jueves hará las delicias de los friolentos, ya que herederá una masa de aire no tan fría que garantizará viento templado para que el mercurio no caiga. Se espera un amanecer fresco, pero no frío, con el termómetro que iniciará la cuenta desde los 14°C, lo que significa casi una revancha a las mínimas bajas de esta semana y no habrá chiflete que la complique. Será un día con poco o nada de sol, con una progresiva desmejora que nos dejará una tarde con cielo nublado y una máxima de 19°C, como para poner en pausa al invierno un rato. La temperatura nocturna también será aplaudida por la afición estival en un cierre con 15°C, como para dormir con la estufa apagada. Hacia la medianoche entrará un frente frío y, mientras algunos modelos dan una ligera inestabilidad donde alguna lluvia aislada no desentonaría, otros aseguran que no cae ni una gota y otros análisis posicionan alguna lluvia para la madrugada. No sea pesimista si tiene alguna actividad nocturna y su teléfono le muestra un ícono de precipitaciones.

Viernes: derrumbe nocturno de la temperatura

El viernes marcará la vuelta del viento frío al estuario durante todo el día. No se notará el fresco tanto al amanecer, porque serán las primeras horas del recambio de aire, aunque habrá que lidiar con un chiflete frío en contra que nos podría dejar una percepción más baja de la temperatura. Se estima un amanecer con 11°C, rachas del sudoeste y cielo parcialmente nublado. Quedará por delante un día ventoso por lo que deberán llevar abrigo aquellos que tengan alguna actividad a la intemperie o hacer algo que demande moverse por la vía pública. Se espera una jornada con mucho sol como para ayudar a contrarrestar al viento frío y que no deje caer tanto al mercurio, que se sostendrá en 17°C vespertinos. Cuando el sol se esconda, el viento comenzará a intensificarse para dar inicio a un tremendo desplome térmico. A abríguense mucho los que quieran salir y aprovechar que el sábado no se puede.

Sábado: fresco y soleado

El sábado sentirá el efecto de tanto viento sudoeste y mostrará una masa de aire nuevo, seca y bastante fría. La mañana de cielo limpio favorecerá una mínima baja en un amanecer con cielo ligeramente nublado y viento moderado que puede traducir la mínima de 6°C en sensación térmica muy baja, especialmente en el sector suburbano. Atención si tiene alguna actividad muy temprano al aire libre en el Conurbano, porque el frío puede ser tremendo. Será otra jornada con el Pampero soplando todo el día, lo que por un lado nos garantizará buenos tramos de cielo limpio, aunque mantendrá planchado al termómetro, que se recortará en solo 13°C. Cuando el sol se vaya volverá a desplomarse el mercurio, así que quédese en casa porque afuera estará todo cerrado y será una noche de muy baja temperatura.

Domingo: mañana muy fría

La jornada electoral comenzará con una mañana muy fría que desafiará a los votantes de primera hora. Se espera un amanecer con 4°C, por suerte, con viento leve o calmo que no nos dejará baja sensación térmica. El cielo despejado hará que rápidamente rebote el termómetro, la veleta rotará anunciando viento norte que, junto al sol, ayudará a revertir el frío matinal hasta ofrecer una tarde agradable, con cielo ligeramente nublado, viento leve y máxima de 16°C. No hay previsión de lluvias para todo el día, por lo que la jornada electoral no quedará condicionada por ningún factor meteorológico, aunque hay que destacar las bajas temperaturas que tendremos hasta media mañana.

Spoiler alert

Los primeros días de la semana mantendrán el viento norte por lo que se esperan temperaturas en ascenso, incluso en valores primaverales con 22°C para el lunes, 24°C para el martes y un miércoles lluvioso que puede llegar a entregar 27°C. Martes y miércoles nos dejarían mínimas altas.

Eso es todo, amigos. Seguimos en este ida y vuelta de temperaturas. Ahora nos toca un breve ascenso para volver a caer en picada mañana a la tarde. Lo importante es que ninguna variable atmosférica va a condicionar los comicios del domingo, aunque los que se levanten temprano para votar, comprar el diario e ir por las facturas deberán abrigarse mucho en una mañana con 4°C, que será de aún menos en el Conurbano. Por suerte ya desde temprano se podrá caminar bajo el sol.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli

