escuchar

Lunes: feriado inestable

Para hoy se espera una jornada inestable que termina con la oferta de cielo despejado de los últimos días. El amanecer presentará mucha nubosidad, viento leve desde el noreste y una mínima agradable de 17ºC. Ya desde temprano estaremos expuestos a precipitaciones aisladas como consecuencia de la entrada de un frente frío, que en algunos modelos se plantea hacia la tarde y otros lo ubican a la noche. De todas formas, la actividad prefrontal irá mostrando desmejoras desde la mañana. Antes del mediodía, comenzará la rotación de veleta hacia el este por algunas horas para finalmente colocarse en sudeste en lo que sería el momento más inestable, donde algunos chaparrones no estarían fuera de libreto. Se espera una tarde con 26ºC, cielo mayormente nublado y viento moderado. Hacia la noche se intensificarán las ráfagas, ya soplando desde el sur. De todos modos, habrá menos probabilidad de precipitaciones en un cierre con 19ºC con un marcado descenso de temperatura a la medianoche y madrugada.

Martes: descenso de temperatura

El martes será un día en que permanecerá la circulación de aire frío. Ya la temperatura mínima acusará recibo del viento frío, puesto que retrocederá considerablemente hasta los 11ºC. Será una mañana con viento moderado y cielo parcialmente nublado. Se espera una jornada que recobre la estabilidad: el viento frío y seco se llevará la nubosidad para dejarnos el cielo mayormente despejado hacia el mediodía. El mercurio tendrá el espaldarazo solar, aunque el viento patagónico será un lastre, por lo que se recortará en 20ºC. Aquellos a los que les toque andar por la calle a merced del viento, se llevarán una percepción de la temperatura más baja y será uno de esos días en que baje mucho la temperatura cuando se esconda el sol, por lo que deberán abrigarse los que les toque estar a la intemperie o aquellos que vuelvan tarde. El cierre será fresco y ventoso, con 14ºC y cielo algo nublado.

Miércoles: mañana fría

El fin de semana largo cierra con un lunes inestable con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas Santiago Filipuzzi

El miércoles mantendrá la circulación de aire frío para darnos la mínima más baja de toda la semana en un amanecer con 9ºC, cielo mayormente despejado y viento moderado. En las primeras horas de la tarde, se espera viento desde el este que arrime más nubosidad, incluso hasta llegar a tener nuestro firmamento nublado, pero sin previsión de precipitaciones. El viento fresco desde el río y la falta de sol desanimarán al termómetro que solo mostrará 19ºC de máxima. La noche cerraría con 15ºC con cielo parcialmente cubierto y ráfagas débiles.

Jueves: nubarrones al amanecer

La mañana del jueves se perfila ligeramente inestable, por lo que alguna llovizna o lluvia débil no desentonaría. Se espera un amanecer con cielo mayormente nublado, viento moderado desde el este y noreste y una mínima que se recuperará hasta 14ºC. La tarde marcaría el retiro de la nubosidad que garantizará buenas cuotas de sol. Incluso hasta se podría esperar algunos pasajes de cielo despejado con máxima de 21ºC. Se estima una noche con cielo algo nublado con viento entre este y sudeste.

Viernes: sube la temperatura

Para el viernes se espera un ascenso de temperatura con el viento de noreste que hará descender una masa de aire cálido hasta el estuario. Se estima un amanecer con cielo algo nublado, viento moderado y mínima de 14ºC. Luego quedará un día por delante con mucho sol para moldear una tarde primaveral con máxima de 25ºC. La noche ofrecerá viento suave del sudeste, sin previsión de lluvias para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana

El comportamiento atmosférico del sábado y domingo todavía presenta divergencias entre todos los modelos de simulación. El sábado se prevé inestable con viento del noreste, cielo mayormente nublado y máxima de 26ºC. Algunas corridas marcan precipitaciones. El domingo proyecta una importante entrada de aire frío que también podría traducirse en lluvias con un importante descenso de temperatura. Como se trata de un turno electoral en el cual las condiciones meteorológicas son determinantes, pero vamos a esperar a nuevas actualizaciones, porque aún estamos meteorológicamente tan lejos de la jornada dominical. Por contrapartida, hay algunos análisis que no dan ni una gota, así que mantendremos cierta cautela a la espera de más datos sobre el estado del tiempo para una fecha tan sensible.

Eso es todo, amigos. Se viene una semana sin sobresaltos meteorológicos: no tendremos ni el calor vespertino ni el frío matinal de la semana pasada. Se vienen varios días ventosos y el termómetro seguirá un tanto austero para el paladar primaveral. A pesar de algunos pasajes inestables, no se estiman lluvias, pero solo queda estar a la espera de una nueva corrida de los modelos y que los algoritmos se pongan de acuerdo sobre el fin de semana que viene. Quizás las actualizaciones desarmen por completo la inestabilidad dominical y reduzcan todo a un día nuboso y fresco, pero lo cierto es que hasta el momento el domingo no está completamente a salvo.

¡Tengan todos una gran semana!

@JopoAngeli

Temas Pronóstico del tiempo