escuchar

Lunes: probabilidad de lluvias, tormentas y fuerte viento

Comienza una jornada que nos tendrá en vilo con la posibilidad de alguna tormenta en la primera mitad del día. El lunes comenzará con viento norte moderado a fuerte, cielo mayormente nublado y una mínima de 15ºC, que será la más alta de la semana. Desde temprano estaremos expuestos a precipitaciones, dado que los modelos de simulación presentan divergencias aunque todos auguran lluvias. Algunos colocan las precipitaciones desde el amanecer manteniéndose de manera intermitente después del mediodía, otros salvan la mañana, pero sentencian la tarde con un pasaje de chaparrones y tormentas aisladas. Será una jornada que empieza con descenso de aire caliente para luego esperar la entrada de un frente frío por la tarde, por lo que la máxima quedará atada al horario de rotación de veleta. Hasta el momento se estiman 22ºC de temperatura punta, aunque la exposición a las ráfagas frías podría dejar una percepción fría. El viento fuerte barrerá la nubosidad para dejarnos una noche de cielo despejado, con 16ºC, pero se mantendrán las ráfagas. Hacia la medianoche comenzará un marcado descenso de temperatura: atención los que vuelvan tarde desabrigados.

Martes: el viento se va, las nubes quedan

El martes mostrará los efectos de la circulación de aire frío de la madrugada con un retroceso de la mínima, en una mañana con 10ºC, viento leve y cielo algo nublado. Se espera un nuevo arribo de nubosidad alta y media para volver a un escenario de poco sol y aire frío que no le permita al mercurio evolucionar, por lo que la máxima se recortará en 17ºC, pero sin las ráfagas frías del día anterior. La noche promete viento suave desde el este, lo que, junto a la frondosa nubosidad, ayudará a cuidar la temperatura nocturna en un cierre con 14ºC.

Se espera un lunes lluvioso Santiago Filipuzzi / LA NACION - Archivo

Miércoles: otro día gris

El miércoles repetirá los parámetros del día anterior en otra jornada con mucha nubosidad y viento desde el sudoeste. Se espera un amanecer con 10ºC, viento moderado y cielo mayormente nublado. El manto de altoestratus nos acompañará durante todo el día para moldear otro día gris. Alguna fractura en la nubosidad podría darnos algunas breves cuotas de sol por la tarde, por lo que el termómetro no tendrá mucho por hacer con el lastre del aire frío y la poca insolación, y se logrará una máxima de 17ºC. La noche mostraría cielo nublado y un cierre no tan fresco con el mercurio que marcará los 15ºC.

Jueves: vuelve el sol

El jueves marcará el retiro de la nubosidad, lo que ayudará a dejarnos un amanecer más fresco, con una mínima de 9ºC, con cielo ligeramente nublado y viento leve o calmo. Se espera una mañana con cielo despejado, lo que favorecerá a que rápidamente se recupere la temperatura. Será una jornada a pleno sol, con un giro de veleta al mediodía que anunciará un descenso de aire templado desde el norte, lo que le permitirá a la máxima recuperarse en una tarde con 19ºC, viento leve y cielo limpio, por lo que se pone al invierno en pausa por varias horas. La noche intensificará la llegada de aire caliente y sostendrá la temperatura nocturna en 15ºC.

Viernes: tarde de primavera

Será un viernes a pedido de los friolentos con la llegada de aire caliente desde las primeras horas del día, ya el amanecer avisa que vamos rumbo a una jornada mucho más templada, en un comienzo con cielo despejado, viento moderado del norte y mínima de 12ºC. El sol y las rachas templadas animarán al termómetro a ensayar un día preprimaveral y mantendrán el cielo limpio, con el mercurio que escalará hasta los 22ºC vespertinos, por lo que se volverá a sacar al invierno fuera de la cancha. La noche mostrará una intensificación del viento y el arribo de algo de nubosidad, en un cierre estable con 18ºC que configurará un ambiente muy agradable para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana

El sábado mantendrá el sol y el viento caliente para darnos otro simulacro primaveral con posibles 24ºC. El domingo espera por el arribo de un frente frío al atardecer, lo que podría dejarnos más nubosidad, y si la rotación de viento no se adelanta, la máxima sería superior a la del sábado.

Eso es todo, amigos. Solo hoy tendremos probabilidad de lluvias, ojalá se arme tarde y todos puedan llegar secos al trabajo y a las aulas, pero no hay completa certeza, dado que un escenario de lluvias tempranas también es posible. Si bien el termómetro mantendrá un bajo perfil por varios días, no estaremos expuestos a mañanas con baja sensación térmica. Atención al viento de hoy, podríamos estar expuestos a rachas de más de 50 km/h y no sorprendería que entremos en alerta por ráfagas desde temprano.

¡Tengan todos una gran semana!

@JopoAngeli

Temas Pronóstico del tiempo