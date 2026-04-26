Hay alerta naranja y amarilla por vientos, tormentas y lluvias para este domingo 26 de abril: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por vientos, tormentas y lluvias para este domingo 26 de abril. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que habrá 11 provincias afectadas por las advertencias y afirmó que habrá un descenso en la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La alerta naranja por vientos rige en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde el área será afectada por fuertes vientos del sudoeste, con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 100.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 26 de abril SMN

A su vez, la alerta amarilla por vientos abarca la ciudad de Buenos Aires, el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos y Santa Fe, el sur de Córdoba, San Luis, el este de Mendoza, La Pampa y Río Negro y el noreste de Chubut. En estas zonas se esperan vientos del oeste y sudoeste con velocidades entre 40 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 90.

En paralelo, rige alerta amarilla por tormentas en el norte de Misiones. Podrán estar acompañadas por caída de granizo, abundantes lluvias en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

Además, la alerta amarilla por lluvias alcanza la costa este de la provincia de Buenos Aires y Río Negro y el sector noreste de Chubut, donde se esperan lluvias intensas y chaparrones con ocasional granizo, con acumulados estimados entre 30 y 60 milímetros.

Rige una alerta amarilla por lluvias en tres provincias Augusto Famulari

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda, en el caso de la alerta naranja por vientos, seguir las indicaciones de las autoridades, evitar salir si no es necesario, asegurar objetos que puedan volarse, mantenerse alejado de ventanas y no refugiarse bajo estructuras inestables. También sugiere preparar un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna y radio.

Para las zonas bajo alerta amarilla por tormentas, aconseja evitar actividades al aire libre, no sacar la basura, limpiar desagües, desconectar artefactos eléctricos ante posibles ingresos de agua y buscar refugio seguro en lugares cerrados.

En áreas con alerta amarilla por lluvias, el organismo recomienda evitar salir, no sacar residuos, mantener limpios los desagües, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a los hogares.

El tiempo en el AMBA

Para este domingo, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 12°C y una máxima de 16°C. Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones, mientras que al mediodía se esperan chaparrones. Hacia la tarde y la noche, el tiempo se tornará ventoso.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, el panorama será similar: mínima de 12°C y máxima de 15°C, con cielo mayormente nublado por la mañana, chaparrones al mediodía y vientos intensos durante el resto de la jornada, con ráfagas que pueden alcanzar los 78 kilómetros por hora. Para el lunes no se prevén precipitaciones.

En tanto, se esperan máximas de 18°C y mínimas de 10°C en Córdoba; 23°C y 13°C en Tucumán; 18°C y 13°C en Santa Fe; 19°C y 13°C en Entre Ríos; 22°C y 11°C en Jujuy; y 22°C y 12°C en Salta. En el noreste, Misiones tendrá una máxima de 23°C y mínima de 18°C, mientras que Santiago del Estero registrará 23°C y 16°C.

Por otra parte, se prevén máximas de 23°C y mínimas de 12°C en La Rioja; 14°C y 7°C en San Luis; 20°C y 8°C en San Juan; y 15°C y 8°C en Mendoza. En la Patagonia, Río Negro tendrá 12°C y 8°C; Chubut, 11°C y 5°C; y Santa Cruz, 8°C y -1°C.