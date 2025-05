Pronóstico del tiempo en CABA, según Diego Angeli: llegan las lluvias y el frío este fin de semana

Jueves: llegan los nubarrones

Para hoy esperamos otro día con circulación de viento templado para alegría de los friolentos, aunque también el aire descenderá húmedo e inestable y arrimará mucha nubosidad. El amanecer estuvo mayormente nublado, con viento moderado desde el norte que mantuvo las mínimas altas, por lo cual el mercurio inició la cuenta en 18ºC. Se prevé una jornada inestable, con baja probabilidad de lluvias durante todas las franjas del día. En ese sentido, alguna llovizna o lluvia aislada no desentonaría en cualquier momento de la jornada. La frondosa nubosidad nos privará del sol con un permanente sobrevuelo de cúmulo bajos y cargados. La tarde seguirá la tendencia semanal de máximas cálidas al entregar 24ºC con viento leve. La noche promete un irreconocible cierre por ser mediados de mayo con 20ºC.

Viernes: probabilidad de tormentas por la noche

Para mañana se espera otro día a puro nubarrón y lejos del frío. Seguiremos en la senda de amaneceres templados con 19ºC de piso térmico, con viento leve del norte y cielo mayormente nublado. Continuaremos bajo una ligera inestabilidad que podría exponernos a alguna lluvia aislada en la primera mitad del día. A pesar de la ausencia solar, el mercurio estará respaldado por la circulación de aire templado para animarse a 24ºC en una tarde que podría mostrar la primera tanda de lluvias más activas, incluso dándole margen a alguna tormenta aislada. La noche tendrá todas las de perder con la llegada de las tormentas. Algunos modelos marcan lluvia más débil y continua, pero todos los análisis coinciden en que se desploma el barómetro y que llueve al cierre del día. A lo sumo se puede aspirar a que todo se atrase y quede relegado hasta pasada la medianoche.

El fin de semana de las elecciones en CABA estará marcado por las lluvias y el descenso de temperatura

Sábado: la noche en duda

El sábado podría esperar precipitaciones intermitentes durante toda la madrugada que se hagan extensivas hasta media mañana. Se estima un amanecer con cielo cubierto, viento moderado a regular desde el noroeste y mínima de 18ºC. Desde el mediodía hasta el atardecer se abrirá una ventana de menor inestabilidad, por lo que no sea pesimista si tiene alguna actividad por la tarde. De todas formas, conservaremos probabilidad de precipitaciones durante todo el día. Hacia la noche entrará un frente frío que podría anunciarse con tormentas y ráfagas. Algunos modelos colocan al evento a la medianoche, pero la actividad prefrontal nos podría deparar alguna lluvia más temprano. La noche no se encontrará a salvo, incluso no subestimen la posibilidad de entrar en alerta meteorológico.

Domingo: mañana inestable, tarde de sol

Después de seis días seguidos con descenso de aire cálido, volverá a soplar viento frío en el estuario. Se espera una mañana nublada, con ráfagas desde el sur y la mínima replegándose a 15ºC. Se esperan que las lluvias de la madrugada cesen a media mañana y comience un lento retiro de la nubosidad. De todos modos, aquellos que quieran cumplir con su compromiso cívico temprano en las elecciones legislativas porteñas podrían quedar expuestos al viento fuerte y la lluvia. Lentamente, iremos recobrando estabilidad y hasta nos podríamos entusiasmar con una tarde de sol, puesto que con el viento irá aflojando y el termómetro entregará 21ºC. La noche, sin el resguardo de las nubes y con circulación de aire frío, mostrará un brutal derrumbe térmico.

Spoiler alert

Los primeros días de la próxima semana se espera una baja en la temperatura en CABA Marcos Brindicci - LA NACION

El lunes será la primera jornada que acuse la irrupción de aire frío, con la mínima que se replegará hasta 11ºC y la máxima caerá hasta 17ºC, además de presentar probabilidades de precipitaciones. La temperatura seguirá cayendo durante el martes y miércoles para empezar a recuperarse recién el jueves.

Eso es todo, amigos. Los friolentos seguirán exultantes disfrutando de las mieles del viento norte con amaneceres de campera abierta y tardes de remera, aunque la generosidad térmica de mayo ya tiene fecha de vencimiento. La semana que viene se volverán a sincronizar el termómetro y el calendario. A pesar de las potenciales lluvias de las noches del viernes y sábado, la lupa quedará puesta en la mañana del domingo. Si bien cada corrida de los modelos de simulación va mostrando un mejor escenario, el comienzo de la jornada electoral todavía queda solapado por lluvias.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli