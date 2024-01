escuchar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes una alerta amarilla por calor y temperaturas extremas para ocho provincias del país, mientras que en otras dos localidades rige una alerta de la misma intensidad pero por posibles tormentas intensas.

Las provincias afectadas por el calor son Tierra del Fuego y Río Negro, el sur y oeste de Santa Cruz, el este de Chubut, de Neuquén y de Mendoza, el oeste de La Pampa, y el sur de Buenos Aires. Este nivel de fenómeno climático implica un “efecto leve a moderado en la salud”, que puede ser peligroso para grupos de riesgo, niños y personas mayores de 65 años con enfermedades.

Ante esto, el Ministerio de Salud recomienda aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed; no exponerse al sol en exceso; restar atención a los bebés, niños y personas mayores; evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y las comidas muy abundantes; ingerir verduras y frutas; reducir la actividad física; usar ropa ligera, holgada y de colores claros; permanecer en espacios ventilados o acondicionados; y solicitar asistencia inmediata en caso de presentar los siguientes síntomas:

Sed intensa y sequedad en la boca

Temperatura mayor a 39º C

Sudoración excesiva

Calor sofocante

Piel seca

Agotamiento

Mareos o desmayo

Dolores de estómago

Falta de apetito, náuseas o vómitos

Dolores de cabeza

⚠ SAT | ALERTAS #SiHayAlertaEstateAlerta

Información actualizada el 22 de enero de 2024 a las 06:13 h

👉Más detalles en https://t.co/AgvDHAWzAt pic.twitter.com/vqgvTU9Cfw — SMN Alertas (@SMN_Alertas) January 22, 2024

Por otro lado, en las regiones del sur de Mendoza y del norte Neuquén rige una alerta amarilla por tormentas fuertes, que podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos, con una precipitación acumulada estimada entre los 30 y 50 milímetros.

Las localidades afectadas son Las Heras, Luján de Cuyo, Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato y Malargüe, en Mendoza; y Loncopué, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches, Chos Malal y Minas, en Neuquén.

En este contexto, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas: y estar atento ante la posible caída de granizo.

El clima en la Ciudad

El organismo nacional también detalló cómo estará el clima en la ciudad de Buenos Aires durante este lunes. Según indicaron, se espera una jornada con cielo mayormente despejado, con posibilidad de aparición de nubes por la tarde.

Además, los vientos del sector noreste colaborarán con una temperatura templada, estimada en 20°C de mínima y 28°C de máxima.

Este lunes se presenta en la ciudad de Buenos Aires y alrededores soleado y, por la tarde, algo nublado; vientos del sector noreste y una temperatura estimada en 20 grados de mínima y 28 de máxima, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El martes también se espera una jornada con cielo mayormente despejado y una temperatura de 21 grados de mínima y 28 de máxima. El miércoles, en tanto, se prevé cielo ligeramente nublado y una temperatura de 21 grados de mínima y 29 de máxima.

LA NACION