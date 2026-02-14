LA NACION

Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 15 de febrero, la temperatura rondará entre 7 y 19;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 15 de febrero.
El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 15 de febrero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 15 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 39 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:08 y se pone a las 20:50.

Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El periodista Quique Felman fue detenido en Miami
    1

    El periodista Enrique “Quique” Felman fue detenido en Miami: qué se sabe hasta ahora de la causa

  2. Los documentos que la Justicia de Estados Unidos tiene sobre “Quique” Felman
    2

    Los documentos que la Justicia de Estados Unidos tiene sobre “Quique” Felman

  3. Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes para este sábado
    3

    Hay alerta amarilla por tormentas fuertes para este sábado 14 de febrero: las provincias afectadas

  4. Una automotriz bajó US$18.000 uno de sus SUV más destacados
    4

    Una automotriz bajó US$18.000 uno de sus SUV más destacados