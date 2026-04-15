Hasta cuándo siguen las tormentas en Texas: ciudades bajo alerta de granizo y tornados en EE.UU.

Las condiciones meteorológicas en Estados Unidos presentarán un escenario de inestabilidad entre el 15 y el 17 de abril. Un frente ondulante favorecerá la formación de tormentas eléctricas severas desde las llanuras centrales hasta el noreste, con probabilidad de tornados y caída de granizo.

Pronóstico día por día: cómo evolucionan las tormentas

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las fuertes tormentas, que incluyen riesgos de granizo de gran tamaño y tornados, se mantendrán activas durante los próximos días, con una tendencia a disminuir hacia el final de la semana.

Continua el avance de las fuertes tormentas sobre el territorio estadounidense NWS

Este miércoles concentrará el mayor nivel de actividad . Un corredor que va desde el norte de Texas hasta el valle de Ohio y pasa por las llanuras del sur y el Medio Oeste, se encuentra bajo riesgo moderado. Se prevén tormentas con descargas eléctricas , ráfagas intensas, granizo y posibles tornados .

. Un corredor que va desde el norte de Texas hasta el valle de Ohio y pasa por las llanuras del sur y el Medio Oeste, se encuentra bajo riesgo moderado. Se prevén . El jueves 16 el sistema comienza a fragmentarse . Aunque la actividad pierde extensión en el centro del país norteamericano, el noreste mantiene condiciones de riesgo, especialmente en el estado de Nueva York. Las lluvias y tormentas continuarán desde la región de los Grandes Lagos hacia Nueva Inglaterra.

. Aunque la actividad pierde extensión en el centro del país norteamericano, el noreste mantiene condiciones de riesgo, especialmente en el estado de Nueva York. desde la región de los Grandes Lagos hacia Nueva Inglaterra. Para el viernes 17 se espera una disminución de los fenómenos. Algunas tormentas podrían persistir en Nueva Inglaterra durante la mañana, pero con menor intensidad debido al debilitamiento del sistema.

Al mismo tiempo, un frente frío avanzará sobre el noroeste del Pacífico y generará nevadas en zonas montañosas, junto con un descenso marcado de temperaturas que se extenderá hacia las llanuras del norte.

Además, un sistema de alta presión en el Atlántico impulsa aire cálido hacia el este de EE.UU., lo que derivará en temperaturas elevadas en la región del Atlántico Medio, donde los valores podrían superar los 90°F (32°C).

Las regiones bajo alerta por las fuertes tormentas

Según Fox Weather, más de 130 millones de personas en distintos estados permanecen bajo vigilancia meteorológica. La combinación de aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México con temperaturas elevadas en el este de EE.UU. generará condiciones propicias para tormentas intensas.

Este contraste térmico alimentará la inestabilidad atmosférica y favorecerá la repetición de tormentas sobre las mismas áreas, lo que incrementará el riesgo de inundaciones repentinas.

Mientras tanto, en el oeste, el ingreso de aire frío producirá un escenario opuesto. Se prevén acumulaciones de nieve significativas en cordilleras como las Cascadas y las Rocosas hacia el viernes por la mañana.

Ciudades con mayor riesgo de tornados y tormentas severas en EE.UU.

Las áreas con mayor probabilidad de tornados, según el mapa de Fox Weather, incluyen ciudades como:

Joplin, Missouri (Nivel 3).

(Nivel 3). Tulsa, Oklahoma (Nivel 3).

(Nivel 3). Oklahoma City, Oklahoma (Nivel 2).

(Nivel 2). Russellville, Arkansas (Nivel 2).

(Nivel 2). Wichita Falls, Texas (Nivel 2).

Aunque el riesgo incluye otros fenómenos como granizo y vientos destructivos, estas ciudades también están en el corredor de mayor inestabilidad donde podrían formarse tornados:

Medio Oeste y Llanuras : Des Moines, Kansas City, Wichita, Springfield, St. Louis, Indianápolis, Chicago, Madison y Detroit.

: Des Moines, Kansas City, Wichita, Springfield, St. Louis, Indianápolis, Chicago, Madison y Detroit. Noreste (riesgo para el jueves): ciudades en el norte del estado de Nueva York (como Rochester y St. Marys), así como áreas de Pensilvania (Pittsburgh, Scranton) y el norte de Nueva Jersey.

De acuerdo con Fox Weather, podrían formarse tormentas capaces de producir tornados intensos en las siguientes regiones:

Missouri, Iowa y el oeste de Illinois .

. A lo largo de la “línea seca” que se establece en el este de Kansas, Oklahoma y el oeste de Texas.

El sur de Wisconsin ya fue azotado por tornados el martes, y las condiciones de inestabilidad se desplazan ahora hacia el este conforme el sistema avanza.

Se anticipan tormentas eléctricas severas con riesgos de tornados y granizo en las llanuras centrales y el noreste del país debido a un sistema frontal ondulado Fox Weather

Impacto del calor en la intensificación de las tormentas

Las temperaturas elevadas cumplen un rol central en el desarrollo de estos fenómenos. El calor registrado en el Atlántico Medio y el valle de Ohio contribuirán a la formación de tormentas durante la tarde.

Este ambiente cálido, combinado con humedad, potencia la energía disponible en la atmósfera, lo que favorecerá la generación de granizo y ráfagas intensas.

El sistema de alta presión en el Atlántico actúa como mecanismo de transporte de calor y humedad, por lo que se sostendrá la actividad hasta el jueves, cuando comienza a debilitarse.