Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 16 de enero, la temperatura rondará entre 6 y 22;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 16 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 39 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:31 y se pone a las 21:18.
Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Moria Casán se mostró indignada por el anuncio de casamiento de Lali y aprovechó para criticar a Pedro Rosemblat: “No lo quiero”
- 2
El BCRA inauguró la compra de dólares fuera del mercado y absorbe pesos con cobertura cambiaria
- 3
Llegan tres nuevas pickups a la Argentina y buscan su lugar con propuestas totalmente distintas
- 4
Bastián, el niño que se accidentó en La Frontera, fue trasladado a Mar del Plata y será operado por tercera vez