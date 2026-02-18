LA NACION

Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 19 de febrero, la temperatura rondará entre 7 y 26;

LA NACION
El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 19 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 19 de febrero el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:13 y se pone a las 20:44.

Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
