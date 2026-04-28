Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 29 de abril, la temperatura rondará entre 5 y 9; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 29 de abril el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 86 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:29 y se pone a las 18:56.
Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 9 grados.
A la noche, el clima rondará los 5 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
- 1
¿Hay paro de colectivos en AMBA? Esto es lo que se sabe de la emergencia en el transporte
- 2
A dos horas de CABA y gratis: llega el festival ideal para disfrutar en familia el fin de semana largo por el Día del Trabajador
- 3
Marcha de la CGT: cuándo es la movilización por el Día del Trabajador
- 4
Anne Hathaway: el regreso de El diablo viste a la moda, su reconversión en estrella pop para Mother Mary y su fanatismo por Taylor Swift