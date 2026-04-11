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Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 12 de abril, la temperatura rondará entre 10 y 21; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 12 de abril
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 12 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 12 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 25 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:56 y se pone a las 19:09.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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