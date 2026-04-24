LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 25 de abril, la temperatura rondará entre 7 y 17; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 25 de abril
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 25 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 25 de abril el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:51 y se pone a las 18:28.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Los explosivos enterrados hace 40 años que hoy son una trampa para miles de argentinos
    1

    Campos minados. Los explosivos enterrados hace 40 años en el norte que hoy son una trampa para miles de argentinos

  2. Un histórico fabricante de electrodomésticos apuesta por una nueva marca
    2

    Longvie cerró un acuerdo para fabricar y vender productos con la marca Universal

  3. Damián Betular: su rotundo cambio de vida, su curiosa obsesión doméstica y por qué hoy no busca el amor
    3

    Damián Betular: su debut en teatro en Hairspray, sus curiosos pasatiempos y su verdadero amor

  4. Previo a la exhibición de Colapinto, vecinos y comerciantes entre la expectativa y las quejas
    4

    Previo a la exhibición de Franco Colapinto, vecinos y comerciantes entre la expectativa y las quejas por la falta de información