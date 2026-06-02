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Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 3 de junio, la temperatura rondará entre 11 y 14; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Viedma para el 3 de junio
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 3 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 3 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:27 y se pone a las 17:52.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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