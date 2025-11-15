Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 16 de noviembre, la temperatura rondará entre 14 y 21;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 16 de noviembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 05:50 y se pone a las 19:49.
Pronóstico del tiempo en San Juan para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
