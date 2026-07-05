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Clima en ciudad de San Luis hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 6 de julio, la temperatura rondará entre 6 y 16; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 6 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 6 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Luis, indica que hoy 6 de julio el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Luis se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 50 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:03 y se pone a las 18:35.

Pronóstico del tiempo en San Luis para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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