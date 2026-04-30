Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 1 de mayo, la temperatura rondará entre 0 y 8; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 1 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 1 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:46 y se pone a las 18:21.
Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 8 grados.
A la noche, el clima rondará los 3 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
- 1
Mundial 2026: a la máxima competencia del fútbol le faltará un elemento festivo de la cultura estadounidense
- 2
Es juez, guardó material de abuso sexual infantil de un expediente en la “nube” y Google lo denunció: lo allanaron y terminó él con una causa penal
- 3
La reflexión de Martín Caparrós sobre el discurso de Milei en la ExpoEFI 2026
- 4
No más donación por reposición: el Gobierno cambió el sistema para donar sangre e introdujo nuevos criterios