Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 18 de marzo, la temperatura rondará entre 6 y 13; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 18 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 51 y 59 kilómetros por hora. La humedad sería del 74 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:34 y se pone a las 19:56.
Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
La amenaza a Javier Milei que publicó un diario de Irán en plena guerra de Medio Oriente
- 2
Tras el fuerte temporal, más de 40.000 usuarios estuvieron sin luz en el AMBA
- 3
Renunció el titular de Anses y ya son 239 los funcionarios que se fueron del Gobierno en la era Milei
- 4
Unilever nombra a un nuevo un número uno en la Argentina