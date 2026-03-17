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Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 18 de marzo, la temperatura rondará entre 6 y 13; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 18 de marzo
El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 18 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 18 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 51 y 59 kilómetros por hora. La humedad sería del 74 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:34 y se pone a las 19:56.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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