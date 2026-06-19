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Clima en Ceres hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 20 de junio, la temperatura rondará entre 7 y 17; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Ceres para el 20 de junio
El pronóstico del tiempo para Ceres para el 20 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ceres, indica que hoy 20 de junio el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ceres se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:03 y se pone a las 18:16.

Pronóstico del tiempo en Ceres para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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