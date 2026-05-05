Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 6 de mayo, la temperatura rondará entre 18 y 27; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 6 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 82 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:37 y se pone a las 18:22.
Pronóstico del tiempo en Santa Fe para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
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