LA NACION

Clima en El Trébol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 13 de marzo, la temperatura rondará entre 18 y 30; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Trébol para el 13 de marzo
El pronóstico del tiempo para El Trébol para el 13 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trébol, indica que hoy 13 de marzo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trébol se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:56 y se pone a las 19:17.

Pronóstico del tiempo en El Trébol para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells 2026
    1

    Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells 2026

  2. La Corte confirmó la condena contra un abogado del caso Bento que amenazó con matar al fiscal
    2

    La Corte confirmó la condena contra un abogado del caso Bento que amenazó con matar al fiscal

  3. El expresidente de Southern Winds lanzará una nueva aerolínea llamada Joy
    3

    El expresidente de Southern Winds lanzará una nueva aerolínea llamada Joy

  4. Los contratos con la TV Pública de la productora del amigo de Adorni con el que viajó a Punta del Este
    4

    Los contratos con la TV Pública de la productora del amigo de Manuel Adorni con el que viajó a Punta del Este