Clima en El Trébol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 17 de abril, la temperatura rondará entre 18 y 26; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trébol, indica que hoy 17 de abril el cielo estará con niebla por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trébol se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería mala.
El sol sale a las 07:16 y se pone a las 18:37.
Pronóstico del tiempo en El Trébol para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
La reunión clave en la que “Tati” Leclercq habló del consumo de anestésicos hospitalarios que derivó en su suspensión
- 2
Caputo analiza emitir un bono por hasta US$10.000 millones garantizado por el Banco Mundial
- 3
El Banco Central vuelve a flexibilizar los encajes bancarios para tratar de reactivar el crédito en pesos
- 4
Es la república más antigua del mundo y atrae a argentinos desde los ’90