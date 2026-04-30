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Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 1 de mayo, la temperatura rondará entre 14 y 26; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 1 de mayo
El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 1 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 1 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:36 y se pone a las 18:30.

Pronóstico del tiempo en Rafaela para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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