LA NACION

Clima en Rosario hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 20 de junio, la temperatura rondará entre 9 y 20; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rosario para el 20 de junio
El pronóstico del tiempo para Rosario para el 20 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rosario, indica que hoy 20 de junio el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rosario se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:03 y se pone a las 18:27.

Pronóstico del tiempo en Rosario para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La hermana de Cristiano Ronaldo apuntó fuerte y agitó las turbulencias dentro de la selección de Portugal
    1

    La selección de Portugal no tiene paz: la hermana de Cristiano Ronaldo criticó al mediocampo del equipo

  2. Yanina Latorre reveló lo que la mamá de Messi le respondió a Florencia Peña tras sus disculpas públicas
    2

    Yanina Latorre reveló lo que la mamá de Lionel Messi le respondió a Florencia Peña tras sus disculpas públicas

  3. Está detrás del éxito de las ventas de entradas del Mundial y quiere volver al país para "ayudar a Boca"
    3

    Carlos Abriata, el fanático de Boca que está detrás del sistema que vende las entradas del Mundial

  4. Dos trenes de alta velocidad chocaron en el norte de Londres
    4

    Dos trenes de alta velocidad chocaron en el norte de Londres: al menos un muerto y 89 heridos