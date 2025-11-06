LA NACION

Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 7 de noviembre, la temperatura rondará entre 12 y 18;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 7 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 7 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 7 de noviembre el cielo estará con lluvias por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:03 y se pone a las 19:41.

Pronóstico del tiempo en Venado Tuerto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Murió un piloto de carreras mientras practicaba con su auto en una ruta de Santa Fe
    1

    Murió un piloto de carreras mientras practicaba con su auto en una ruta de Santa Fe

  2. A cuánto cotizó el dólar este jueves 6 de noviembre
    2

    A cuánto cotizó el dólar este jueves 6 de noviembre

  3. El mensaje de Cristina Kirchner antes del inicio del juicio y el momento en que le pidieron que muestre la cara
    3

    Cristina Kirchner, sobre el juicio Cuadernos de las Coimas: “Hoy empieza otro show”

  4. Messi + 23: los convocados por Scaloni, con dos novedades y una ausencia poco habitual
    4

    La lista de convocados de la selección argentina para el amistoso con Angola

Cargando banners ...