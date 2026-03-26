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Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 27 de marzo, la temperatura rondará entre 6 y 10; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 27 de marzo
El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 27 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 27 de marzo el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:46 y se pone a las 19:31.

Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 10 grados.

A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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