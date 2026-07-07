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Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 8 de julio, la temperatura rondará entre 6 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 8 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 8 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 8 de julio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:10 y se pone a las 18:42.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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