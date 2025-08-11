Vuelve el frío invernal: el pronóstico del clima para esta semana, según Diego Angeli

Clima del lunes: lejos del frío intenso

Los friolentos gozarán de las delicias del viento norte con otro día sin frío intenso. Se espera una mañana con viento leve, cielo parcialmente nublado y 8ºC de piso térmico, por suerte sin recálculo de sensación térmica al tener nuestra masa de aire quieta. El mercurio se recuperará muy rápidamente para iniciar una carrera rumbo a una tarde sin fresco, con buenos pasajes de sol, viento leve y 19ºC, para apagar por un rato las estufas. La amplitud térmica se completará con el termómetro que caerá mucho por la noche, en un cierre con 12ºC. Si hay que salir tarde, no hay que salir desabrigados.

Clima del martes: mañana de invierno, tarde de primavera

El martes ofrecerá otra jornada de frío matinal con tarde templada, por lo que alguno podría volverse con la campera en la mano. La mínima se recuperará hasta los 10ºC en un amanecer con viento leve del noroeste y cielo parcialmente nublado. Se esperan mejores cuotas de sol por la mañana que en el resto del día, con el correr de las horas el viento templado animará al termómetro y arrimará nubosidad para moldear una tarde con cielo mayormente cubierto con 20ºC, para poner en pausa un rato al invierno. El cierre se mostrará mucho menos fresco con 16ºC a la noche, como para sacarle una manta a la cama. Igual, déjela cerca porque volverá pronto.

El invierno en pausa por dos días

Clima del miércoles: el frente derriba al mercurio

Rotará la veleta para anunciar la entrada de un frente frío que le cortará el envión al mercurio y provocará un importante descenso de temperatura. Se prevé un amanecer con 10ºC, algo ventoso y con cielo mayormente cubierto. La falta de sol y el viento frío plancharán al termómetro que se recortará en 15ºC en una tarde con cielo nublado y rachas desde el sur. A pesar de la frondosa nubosidad baja, no se estiman precipitaciones. La temperatura caerá fuerte por la noche, los que vuelvan tarde quedarán a merced del las ráfagas con solo 9ºC. Volverá la manta a la cama.

Clima del jueves: de vuelta al pleno invierno

El amanecer del jueves nos devolverá al frío invernal y obligará la vuelta de las bufandas y los gorros de lana. Se esperan 6ºC con chiflete moderado desde el sur que podría dejar sensación térmica muy baja, especialmente en el sector suburbano con percepción de 2ºC, o menos. El viento se quedará todo el día llevándose las nubes y devolviéndonos al sol, de todas formas el mercurio quedará sedado por tanta circulación de aire frío y se recortará en solo 13ºC para dejarnos una tarde invernal. La veleta rotará por la noche para anunciar la entrada de aire más cálido desde el este, aunque no logrará evitar un cierre frío con 9ºC.

Clima del viernes: amanecer muy frío

El viernes mostrará cielo despejado por la mañana, lo que favorecerá otro amanecer frío con el mercurio desde los 6ºC, con viento moderado desde el este, lo que dejará una sensación térmica más fría. Luego, la generosa insolación permitirá que la temperatura se recupere rápidamente. Si bien el aporte de aire fresco desde el este oficiará de contrapeso, el termómetro logrará estirarse hasta 15ºC, que, bajo el sol, no se sentirán tan fríos. La noche también mostrará una tímida recuperación en un cierre con 11ºC, estable y con poco viento para los que quieran salir.

Hasta el sábado no se esperan lluvias Shutterstock

Borrador del fin de semana: cómo estará el clima

El sábado podría marcar el regreso de las lluvias, se espera una jornada con cielo mayormente nublado, con viento del sudeste y muy inestable a partir de la tarde. Se estiman 15ºC de máxima y precipitaciones aisladas por la noche. Habrá que estar atento a nuevas actualizaciones si tiene algún plan al aire libre. El domingo mantendría el viento frío y la nubosidad, pero sin previsión de precipitaciones.

Eso es todo, amigos. Nos esperan dos días más con tardes preprimaverales, para volver a caer térmicamente en picada y volver a una tarde fresca el miércoles y dejarnos un jueves netamente invernal, por lo que tomen recaudos aquellos que sean vulnerables a los abruptos descensos de temperatura. Así parecen armarse las próximas semanas del mes, donde se intercalarán algunas tardes templadas con amaneceres de frío intenso, pero lejos de cualquier expresión polar.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli