Adopción: Buscan una familia para Facundo, un adolescente de 13 años

El el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Nro. 5 de la ciudad de Corrientes lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de Facundo, un adolescente de 13 años .

Se trata de un adolescente que por su discapacidad intelectual moderada concurre a un colegio especial, donde disfruta mucho de las charlas y de los juegos con los demás chicos. También le gusta asistir a diferentes talleres recreativos y sobre todo bailar, cantar y mirar dibujos animados. Además recibe diversos tratamientos neurológicos.

Desde el Juzgado aclaran que buscan una familia amorosa que le pueda brindar la contención, el acompañamiento y la estimulación necesarias para fortalecerlo en su desarrollo.

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a jfamilianya5-capital@juscorrientes.gov.ar y citar el número de referencia de esta convocatoria: Expte. MEX 10599/18

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.