Adopción: Buscan una familia para Sebas, un adolescente de 14 años

El el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familias Nro. 1 de Tartagal, Salta lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de Sebas, un adolescente de 14 años.

Se trata de un adolescente de carácter tranquilo que va a segundo año de la escuela secundaria técnica con orientación en electromecánica y está orgulloso de ser un buen alumno. También tiene una beca, está estudiando el profesorado de folklore y espera, algún día, poder ingresar a la industria de la música. Además, le gusta jugar al básquet, al fútbol y dibujar. Nos dice que "durante todo este tiempo en el Hogar, el deseo que tengo es tener una familia que me acompañe a cumplir mis metas. También ir al cine, a la plaza, tomar unos mates o hacer otras actividades que se hacen en familia" y agrega que "aunque no tengo claro lo que quiero ser cuando crezca, con una familia sé que elegir va a ser mucho más fácil."

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a regadop1@justiciasalta.gov.ar y citar el número de referencia de esta convocatoria: Expte Nro. 50897/21

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.