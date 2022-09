De bebé sobrevivió a un grave accidente y hoy, con ocho años, buscan encontrarle una familia por medio de la adopción: “Es un sol”

Frente al arbolito de Navidad, entre regalos y junto a un pesebre de madera. Detrás de una mesa repleta de panchos y hamburguesas, guiñando un ojo. Coloreando un librito de cuentos o en el hospital, donde debió pasar, desde sus primeros años, por algunas intervenciones. Parado entre las flores del jardín, con la pileta de fondo. No importa dónde o en qué circunstancia esté, a Baltazar las fotos lo muestran siempre sonriente o levantando el dedo pulgar, con ese gesto de “está todo bien”. Esa ya es su marca registrada.

Tiene 8 años y no tuvo una infancia fácil. Cuando era un bebé, debió ser separado de su familia de origen e ingresó a un hogar en la provincia de Buenos Aires. Luego, fue trasladado a otro, a donde llegó con tres años y en el que continúa viviendo hasta ahora. Si bien está en una institución donde lo llenan de amor y cuidados, Baltazar necesita, cuanto antes, que se le restituya un derecho fundamental: vivir en familia. Hoy, está esperando encontrarla por medio de la adopción. Pero además se acaba de lanzar una convocatoria pública abierta a toda la comunidad para buscarle una familia.

Karla, una de las responsables del hogar donde vive el pequeño, cuenta: “Cuando llegó, era muy chiquitito y calladito. A los cuatro meses, siendo un bebé, tuvo un accidente y se rompió parte de los huesos de su cabecita. Lo operaron de emergencia, estuvo entre la vida y la muerte, y sobrevivió de milagro”.

Baltazar, en el jardín del hogar donde vive actualmente.

Desde entonces, requirió muchos cuidados y supervisión adulta, ya que había que evitar a toda costa que se golpeara, por ejemplo, mientras jugaba. “No era fácil, porque es un niño y siempre quiso hacer de todo, pero durante mucho tiempo estuvo muy vulnerable”, explica Karla. “Pasó por distintas operaciones a raíz de este golpe. El año pasado estuvo cuatro meses internado en el Hospital Gutiérrez hasta que volvió con nosotros al hogar. Y a fines de agosto, volvió a tener una operación, la última que necesitaba, y ahora está perfecto. Se está recuperando superbien y pronto podrá volver a la escuela y tener una vida como cualquier chico ”, agrega entusiasmada.

A raíz del accidente, Baltazar tiene una discapacidad intelectual leve. Va a una escuela común y está lleno de amigos. Quienes lo conocen subrayan sus ansias de superarse día a día. “La maestra le hace trabajos adaptados. Todavía no sabe leer y escribir, pero está aprendiendo las letras”, cuenta Karla, quien lo describe como “un chico muy alegre y siempre con una sonrisa: un sol”. Y subraya: “Para poder desarrollarse plenamente, necesita más terapias de las que podemos brindarle en el hogar y, sobre todo, necesita una familia”.

Pícaro e independiente

Hace unos días, después de su última operación, la maestra de Baltazar (la “seño” Irene), lo fue a visitar al hogar y le llevó una sorpresa: un cuaderno que le prepararon entre todos sus compañeros, directivos y docentes de la escuela, con una tarjeta donde le decían que lo extrañaban y esperan que pronto se termine de recuperar de la operación y vuelva a clases. “No sabés la emoción que tenía. La maestra le mostró los dibujos que le hicieron los compañeros y estuvimos como una hora viéndolos. Se siente querido y estaba muy contento” , cuenta Karla.

A Baltazar le encanta pintar y escuchar música, algo que nunca falta en el hogar. Además, aprendió a nadar y disfruta mucho estar en el agua. En el hogar, que queda en el partido bonaerense de General San Martín, vive con otros 15 chicos y chicas de distintas edades.

“ Es muy pícaro e independiente. Como estuvo mucho en hospitales, cuando puede corre a toda velocidad por todos lados y es una luz: nunca se cansa y siempre está detrás de uno”, dice Karla, y relata una anécdota que considera que lo pinta de pies a cabezas: “Si vengo del almacén, por ejemplo, me dice que él me ayuda a llevar la caja de leche. Cuando le digo que es muy pesada, insiste y le tengo que dar otra cosita para que lleve. Siempre te está demostrando que él puede hacer todo o buscar la manera para lograrlo. Quiere superarse. Nunca se frustra o llora cuando no le sale algo: intenta e intenta ”.

Al pequeño le encanta hacer rompecabezas.

Además, pocas veces se queda quieto. “No le gusta quedarse sentado frente a la tele y siempre te está diciendo ‘¡vamos a hacer algo, yo te acompaño!’”, señala Karla.

Se busca familia

¿Por qué aún no se pudo encontrar una familia para Baltazar? Las cifras hablan por sí solas. Según los últimos datos de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Dnrua), actualmente hay 2427 legajos de personas y parejas inscriptas para adoptar en el país. De ellos, casi el 90% están dispuestas a ahijar a pequeños de hasta tres años, y el porcentaje se reduce significativa a medida que la edad aumenta. Por ejemplo, solo el 19% aceptarían a niñas y niños de 8 años, como Baltazar. Por otro lado, más del 80% de los postulantes se niegan a recibir a chicos con alguna discapacidad o problemática de salud.

En ese contexto, las convocatorias públicas surgieron como el último recurso para darle respuesta a las infancias y adolescencias que desde hace más tiempo esperan . Cuando las juezas y los jueces agotan todas las instancias de búsqueda dentro de la red de registros de postulantes a guarda adoptiva, se recurre a estos llamados a toda la comunidad que se propone encontrar una familia para los chicos a los que más cuesta hallarles una. Eso es lo que hizo la jueza Silvina D’Amico, responsable del Juzgado de Familia N°4 del Departamento Judicial San Martín, en el caso de Baltazar.

Concentrado, el pequeño Baltazar es fotografiado por Karla.

La magistrada lanzó una búsqueda abierta para aquellas personas que quieran y puedan asumir la enorme responsabilidad de formar una familia junto al pequeño.

¿Cómo funcionan las convocatorias? Los interesados deben comunicarse con los registros o juzgados para solicitar más información y postularse, luego de lo cual atraviesan un proceso de selección, con entrevistas y evaluaciones. Los especialistas recuerdan que postularse a una convocatoria no es “un acto de solidaridad” ni algo que deba realizarse de forma impulsiva ante lo conmovedor que pueden resultar estas historias, sino que implica el deseo profundo de iniciar junto a esas niñas y niños la construcción de un vínculo familiar por medio de la adopción, con los enormes desafíos que eso implica.

Karla muestra emocionada una foto en la que se ven a cinco niñas y niños abrazados. Uno de ellos es Ciro, cuya historia contamos un tiempo atrás en LA NACION: se trata de un preadolescente con síndrome de Down que llegó al hogar cuando tenía cuatro años y, a los 14, seguía esperando una familia. Gracias a una convocatoria pública que difundió LA NACION, el año pasado pudo encontrarla.

“Cuando veo esta foto me emociono, porque al único de estos cinco chicos al que falta conseguirle una familia es a Baltazar. Todos los demás tuvieron esa oportunidad. Solo queda él”, dice Karla, sin perder la esperanza de que la familia que el niño tanto espera, esté entre los lectores de esta nota. Quizás, su próxima foto, pueda ser en su casa definitiva.

*El nombre de Baltazar fue cambiado en esta nota para preservar su identidad.

Cómo postularse

Quienes decidan postularse a la convocatoria de Baltazar, pueden comunicarse con el Juzgado de Familia llamando a los teléfonos 011-4713-9533/011-4755-7041 o escribiendo a juzfam4-sm@jusbuenosaires.gov.ar También es posible comunicarse con el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción a los números 0221-410-4400 o 0221-422-4114, internos 42897 y 56037 o por correo electrónico escribiendo a regcentraladopcion@scba.gov.ar utilizando el formulario que se encuentra haciendo click aquí. El número de referencia de la convocatoria es 26373.

Más información