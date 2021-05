Dos meses sin Tehuel: cómo viven la espera su mamá, su hermana y su pareja

La cita es en el cruce de San Vicente con Alejandro Korn, en la zona sur del conurbano. A pocas cuadras de allí, hace exactamente dos meses, Verónica Alarcón vio a su hermano, Tehuel de la Torre, por última vez. Todavía recuerda el diálogo que mantuvieron.

–¿A dónde vas?

–Voy a la casa de Luis.

–¿Quién es Luis?

–Un amigo. Le salió un evento y voy a hacer de mozo.

Hace exactamente dos meses, Tehuel también se despedía de Michelle, su pareja. “Habíamos estado durante el día limpiando la casa. Y a la tarde nos habíamos puesto a tomar unos mates. Entonces me contó que le había salido esta changa. Necesitábamos la plata para comprarle unas cartulinas a mi nene, para el jardín. Me acuerdo que le dije: ‘Antés comés algo’. Y le hice pollo con papas. Comió apenas, dos papas, y me dijo que se tenía que ir”, recuerda Michelle con la voz quebrada, mientras detrás de ella, un hombre pinta un mural con la imagen que más se ha viralizado del joven, en esa misma esquina por la que, se supone, anduvo aquel día antes de que se perdiera su rastro.

A pocos metros de ella está Norma, la mamá de Tehuel. Dice que está conforme con la instrucción de la causa, que todo está en secreto de sumario, y que entonces no puede contar demasiado. Pero ya pasaron más de 60 días y en su corazón una pregunta se repite hasta el cansancio: “¿Dónde está Tehuel?”.

“Mi corazón no descarta ninguna posibilidad. Ni siquiera la más terrible de todas. Pero yo lo sigo esperando. Todos los días. Ante cualquier auto que baja la velocidad frente a mi casa, por un momento pienso que puede ser él. Lo extraño mucho. Era… digo, es es muy compañero”, dice Norma, mientras, lucha por evitar el uso de los verbos conjugados en tiempo pasado.

Verónica se suma a la charla y también asegura estar conforme con el accionar de la Justicia. “Sé que lo buscan de todas las maneras posibles. Hasta hay gente del equipo de Antropología Forense buscando rastros. A veces me pregunto si no será un caso de trata de personas… o no sé… Pero yo lo voy a seguir buscando hasta tener alguna respuesta”, agrega la mujer de 36 años. Acto seguido, va a saludar a algunas militantes de la agrupación feminista Marea, que todas las semanas se dan cita en esta misma esquina con pancartas, para impedir que la sociedad se olvide de que todavía no volvió Tehuel.

Las dos personas que podrían dar detalles certeros sobre el paradero del joven no quieren hablar. Son Luis Alberto Ramos –el famoso “Luis” de la changa de mozo– y Oscar Montes, vecino del primero. En primera instancia, aseguraron no haberlo visto aquel día, pero los rastrillajes en la casa del primero demostraron lo contrario. Están detenidos, pero se niegan a declarar.

“Esto no hubiera pasado si se cumpliera lo del cupo laboral trans”

“Lo de Tehuel no hubiera pasado si se cumpliera lo del cupo laboral trans. Si las personas trans tuviéramos las mismas oportunidades que los demás a la hora de buscar trabajo”, afirma Federico, un joven de 22 años que colabora con la agrupación Marea. Cuenta que se siente muy identificado con la historia de ese chico que ahora le sonríe desde la pared. Él, también tiene que conformarse con changas mal pagas. “Me ha pasado que me dijeran que no me tomaban por rarito, o porque les decía que mi nombre es Federico”, se lamenta el joven.

La imagen de Tehuel de la Torre, en un mural pintado hoy en el cruce de Alejandro Korn, en donde se supone que estuvo el día de su desaparición RICARDO PRISTUPLUK - LA NACION

“Es central tener presente que Tehuel es un varón trans. Pertenece a un grupo de la población que históricamente ha visto vulnerados sus derechos: desde su identidad hasta la exclusión de los sistemas de salud, de educación, laboral y de administración de justicia. La exclusión genera pobreza y la pobreza genera exclusión. Esto es importante recalcarlo porque, no casualmente, Tehuel estaba desempleado y fue visto por última vez antes de dirigirse al encuentro con una persona que le había ofrecido una oportunidad laboral precarizada”, reflexiona Gonzalo Goberna Sicardi, presidente de la asociación civil 100% Diversidad y Derechos, especializada en el campo de los derechos del colectivo LGBTI+.

La organización presentó un Amicus Curiae en la causa que investiga la desaparición del joven y solicitó que se le dé intervención a la Unidad Fiscal Especializada en violencia contra las Mujeres y Personas LGBTI+ (UFEM). “Entendemos que la violencia hacia las personas trans tiene que leerse de manera contextualizada porque posee particularidades que inciden enormemente en el tipo de violencia a la que están expuestas”, explica al respecto Goberna Sicardi.

Mientras va tomando forma el mural de Tehuel, Michelle lo evoca. Cuenta que es romántico y que le gustan las canciones de Luciano Pereyra y de Romeo Santos. Que ama jugar al fútbol y es hincha de Boca. Que están en pareja desde hace dos años y que su hijo Isaías, de 4 años, lo considera su papá. Y que todos los días pregunta por él.

“La falta de trabajo era una preocupación para él. Nos la rebuscábamos como podíamos, porque a él no lo tomaban en ningún lado. En un supermercado llegaron a decirle que no lo tomaban por temor a que llegara a embarazarse. Me acuerdo de que ese día había vuelto re mal”, rememora la joven de 18 años.

Pero más allá de la mayor o menor apertura de la sociedad, Goberna Sicardi es tajante con el rol de las instituciones. “Las distintas formas de discriminación, exclusión y violencia que padecen las personas trans en gran medida provienen del mismo Estado. Por eso, insistimos en señalar que la mayoría de los crímenes contra las personas LGBTI+, particularmente contra travestis y trans, suelen quedar impunes. Esto es muy grave porque se transmite el mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada, lo que a su vez alimenta aún más la violencia y produce la desconfianza de las víctimas en el sistema judicial”, analiza.

A dos meses de su desaparición, los familiares de Tehuel de la Torre hoy se estarán movilizando hacia la municipalidad de San Vicente para pedir por su aparición con vida. La movilización, será replicada en diferentes plazas del país.

