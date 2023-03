Maira Iris Benitez está perdida desde el 17 de diciembre de 2016

escuchar

La noche anterior a hablar con LA NACION, Antonia Morán Leiva, de 53 años, tuvo un sueño. Su hija, Maira Iris Benitez, que está desaparecida desde hace seis años, se presentaba en su casa acompañada de otra chica. Le decía a su mamá que estaba viviendo en Resistencia, Chaco. Antonia le preguntaba por qué se había ido por tanto tiempo y se desesperaba cuando Maira le respondía que tenía que irse de nuevo, sin siquiera saludar a sus hermanos.

“Yo lloraba y le decía que quería ir a visitarla”, recuerda Antonia y cuenta que se levantó con los ojos empapados. “Desde que Maira nació, nunca se separó de mí… Hasta que desapareció. Nunca pierdo las esperanzas de volver a verla o saber qué pasó con ella”. Cada mañana, lo primero que Antonia ve cuando se despierta es el rostro de su nieta Brisa, la hija de Maira, que hoy tiene 9 años: “Es igual a su mamá”, asegura la abuela.

Maira con su hija, Brisa

La última vez que su familia vio a Maira fue el 17 de diciembre de 2016, en su casa de la localidad chaqueña de Villa Ángela. “Ese día hacía mucho calor y estábamos sentadas tomando tereré a la sombra. Ella tenía sus piernas sobre las mías y Brisa jugaba en el suelo al lado nuestro. Maira me dijo que a la noche quería salir a bailar, que hacía cinco meses que no salía. Se fue y nunca más volvió. Al otro día, cuando Brisa se despertó llorando pidiendo el pecho, ella ya no estaba”, reconstruye Antonia.

Maira fue vista por última vez a bordo del auto de Rodrigo Silva, con quien en el pasado había tenido una relación y quien por el caso fue condenado a 21 años de prisión con el cargo de “homicidio simple”. Sin embargo, el cuerpo de la adolescente nunca apareció y su familia denuncia serias fallas durante la investigación. “Ella sigue desaparecida. El caso se cerró, pero Maira y yo necesitamos que la sigan buscando”, pide desesperadamente Antonia. Recientemente se estrenó Víctima de una ilusión, un documental que cuenta la historia de Maira y está disponible en YouTube.

A quién podés llamar si tenés un dato sobre ella:

Podés escribirle al Ministerio de Seguridad haciendo click en este link o llamando a la línea 134.

Podés llamar al 911.

Podés comunicarte con la organización Personas Perdidas por whatsapp al 11.4915.9470