Del “pienso, luego existo” de Descartes al “compro, luego existo” del mundo actual. A pesar de que el consumo, omnipresente en la vida cotidiana de 8000 millones de habitantes, representa entre el 70 y el 80% del PBI de los países desarrollados y marca el clima social, político y electoral de los países, sigue siendo considerado algo “menor, dañino y trivial”, dice Guillermo Oliveto, fundador de la consultora W -una firma dedicada a la consultoría estratégica- y autor del flamante Hiperconsumo. Deseo y frustración en la vidriera infinita (Paidós), un ensayo que combina historia y sociología del consumo con su larga experiencia en auscultar por qué hacemos lo que hacemos.

Desde hace 35 años, Oliveto analiza el consumo en tiempos en los que conviven la estimulación permanente del deseo y, al mismo tiempo, una persistente insatisfacción y frustración. Los consumidores, explica, no son una entidad fría y racional: están atravesados por una trama de emociones, tensiones y complejidades que revela mucho del ser humano y de la sociedad en un momento determinado. Por eso, para Oliveto, “hay cierto desconocimiento, pero también algo de hipocresía y cinismo cuando se mira al consumo como un fenómeno menor; es un fenómeno bastante mal interpretado y extrañamente denostado”.

En diálogo con LA NACION, Oliveto también aborda la caída sostenida del consumo en la Argentina y el perfil del consumidor en tiempos de Javier Milei. Y lo describe como alguien “estoico, prudente, moderado, frugal”, que en 2023 votó conscientemente el ajuste y la motosierra porque “algo debía cambiar”. Ese apoyo, tres años después, ha comenzado a erosionar la paciencia y la capacidad para aguantar del consumidor.

"En la lectura crítica que a veces se hace del consumo se omite que el consumo sí puede darte bienestar, disfrute, alegría, momentos memorables", sostiene Oliveto Shutterstock

Igualmente, Oliveto advierte una novedad: a pesar de un proceso que conlleva dolor, sacrificio y preocupación por el futuro, la sociedad no quiere volver atrás. “Quiere ir para adelante, pero de otra forma. Yo lo llamo ‘la diagonal’”.

En medio de un proceso de reperfilamiento productivo de la Argentina, con expansión en algunos sectores -como energía y minería- y retracción en otros -industria, comercio y construcción-, para Oliveto la pregunta clave es qué tipo de consumidores habrá en la Argentina; consumidores con qué fisonomía de sociedad. “Ese debate se llama ‘modelo de país’. Y va a ser el eje de la campaña electoral”, concluye.

–Desde hace 35 años te dedicás a analizar el consumo, hábitos, patrones y estrategias. ¿Por qué elegiste el consumo como campo de estudio?

–Creo que nunca salí de esa etapa en la que los chicos preguntan por qué. Siempre quería entender por qué la gente hacía lo que hacía. Y empecé a trabajar en una empresa de investigación de mercado de la que mi padre era uno de los socios fundadores. Mi formación de base es la licenciatura de Administración de Empresas, con lo cual tengo una mirada integral. Esa mirada integral incorporó siempre la sociología, la psicología, el pensamiento científico. Y, además, soy un profundo curioso. Siempre me interesó entender mundos amplios, entender la relación que había entre los distintos componentes de lo que fuera, una cultura o una lógica. La primera presentación que hice, de contenido propio, se llamó “El consumidor de fin de siglo”. Fue en 1998. Hasta ese momento había trabajado mucho en retail y, sin embargo, mi primer lugar de anclaje fue el consumidor. Los consumidores, que estaban catalogados como una entidad fría y racional, siempre fueron personas con emociones, con complejidades, con tensiones. Entonces, te diría que hay un hilo que viene casi desde el principio, que es fundante en mí, que es entender a las personas. Mi prisma o mi aleph es entender al ser humano.

Hay una estimulación permanente al deseo y, al mismo tiempo, una insatisfacción”

–¿Y qué se cifra en el consumo? ¿Qué nos dice de una persona y de una sociedad en un momento determinado el modo en el que se relacionan con el consumo?

–Nos dice muchísimo. Casi todo. Porque hoy vivimos en una era donde el consumo trascendió por mucho las fronteras iniciales que tenía. El consumo es un fenómeno bastante mal interpretado y extrañamente denostado. Incluso muchos pensadores a los cuales leo con ahínco y habitualidad tienen una mirada sobre el consumo casi como si fuera un mal, el mal de todos los males.

–Dirías que es errado considerarlo como algo menor y banal.

–El consumo suele ser considerado menor, dañino y trivial, cuando en realidad, si tomamos los números duros, representa entre el 70 y el 80% del PBI de los países desarrollados. Si no hubiera consumo, sería muy difícil saber de qué trabajarían miles de millones de personas. Estaríamos mucho más cerca de una economía de subsistencia que de una economía del deseo, como es la actual. En algún punto, creo que hay cierto desconocimiento, pero también algo de hipocresía y cinismo cuando se mira al consumo como un fenómeno menor. ¿Por qué? Porque fundamentalmente lo que hay ahí es una enorme incomprensión de lo que significa para las personas. Un gran sociólogo, Zygmunt Bauman, dedicó dos libros al consumo específicamente y, como tantos grandes, fue criticado. Bauman decía que el “pienso, luego existo” de Descartes, había mutado en “compro, luego existo”. Hoy, cuando las personas pierden consumo, sienten que pierden libertad. Dejar de consumir o consumir menos está asociado a la pérdida de la libertad.

Guillermo Oliveto es presidente y fundador de Consultora W, una empresa de consultoría basada en investigación de mercado Mauro V. Rizzi

–Desde hace tiempo el consumo también es analizado como una marca de identidad: emite señales sobre quién es uno para sí mismo y para los otros.

–Claro. El giro analítico importante lo hace la trilogía de (Jean) Baudrillard, a fines de los sesenta y principios de los setenta, cuando dice que los objetos dejaron de ser objetos para pasar a ser signos. Y, por lo tanto, su capacidad simbólica está enormemente potenciada. Roland Barthes ya había publicado El sistema de la moda y otros escritos. Entonces, creo que el consumo en la era contemporánea es un factor de identidad y, como tal, a la gente le importa. Somos seres gregarios que, a la vez, pretendemos distinguirnos de manera individual en esta era profundamente expuesta y narcisista. Kant hablaba de “la insociable sociabilidad”, de lo difícil que es seguir siendo sociales en un momento en el que se fomenta mucho el aislamiento, incluso en la política. Esa tensión se complejiza y el consumo es un vector muy fuerte en la organización del ser humano, cruzada por enormes dilemas en estos tiempos de redes sociales y, ahora, de la IA.

–¿Se puede saber todo o mucho de quienes toman decisiones de consumo o hay una parte indescifrable, de caja negra, en la psicología del consumidor?

–Lo primero que yo trataría de hacer es desmitificar esta idea de que con una sola herramienta vamos a entender todo. Es necesario integrar múltiples disciplinas y fuentes de información para comprender los fenómenos. Entonces, difícilmente podría decir que podemos entender “todo”, pero si se lo aborda con el instrumental correcto en cada instancia, se puede saber mucho. Hubo intentos de entender a los consumidores solo desde la dimensión cuantitativa, solo desde la dimensión matemática, ahora solo desde los modelos predictivos de la inteligencia artificial o solo desde las ciencias más humanas, la sociología, la psicología, la antropología. En la consultora creemos que todo eso fertilizándose mutuamente es lo que te permite realmente comprender los fenómenos complejos. Si se pretendiera abordar esto de una forma simple o con un instrumental simple, estaríamos subestimando la complejidad.

"Trump pierde las elecciones, entre otras cosas, por el aumento del galón de combustible. Entonces, al final del cuento, el consumo toca el humor social y el humor social toca el humor político o la decisión política" KEN CEDENO - AFP

–Es claro que el consumo y la economía de la vida cotidiana son fundamentales para la sustentabilidad de cualquier proceso político. Una crisis de consumo suele afectar primero el humor social; luego, el clima político y el clima electoral. Vamos a un ejemplo reciente: el principal motivo de la derrota de Trump en las últimas elecciones fue el costo de vida.

–Los fenómenos vinculados con la política están relacionados con muchos factores, pero no hay ninguna duda de que el consumo tiene un impacto en el humor social. De hecho, hay un capítulo en el libro que se llama “El malestar del bienestar” y en un punto fue el germen del libro. En mayo de 2022 estaba paseando en Londres y de pronto veo una manifestación por el uso del petróleo, de combustibles fósiles. A pocos metros había una manifestación de los veganos trabando todas las calles camino a Mayfair, uno de los principales barrios de Londres, y, muy cerca de ahí, algunos activistas pintaban con flores una vidriera de un local de lujo. Este año vimos las protestas que ocurrieron en Francia, España, Italia. Entonces, una de las preguntas es: ¿si nunca vivimos tan bien como ahora, por qué estamos tan enojados, hay tanto fastidio, tanta frustración, tanto malestar?

–¿Y cuál es tu respuesta?

–La respuesta es compleja, pero el reclamo en muchas de las principales ciudades de Europa hoy es el costo de vida. Ahí claramente estamos hablando de consumo. De hecho, como decías, Trump pierde las elecciones, entre otras cosas, por el aumento del galón de combustible. Entonces, al final del cuento, el consumo toca el humor social y el humor social toca el humor político o la decisión política. Por eso creo que no entender ese hilo en un punto es dejar a oscuras una dimensión de la sociedad mucho más relevante para la gente de lo que a veces se piensa.

En un punto estamos condenados al malestar porque no hay manera de satisfacer tantos deseos”

–¿Y de qué hablamos cuando hablamos de hiperconsumo?

–Hablamos de la lógica del consumo llevada a prácticamente todos los estamentos de la cultura: al entretenimiento, al arte, al deporte, a los medios, a las noticias y a la política, los candidatos en la góndola, en la vidriera. Está la idea de que lo que sea tiene que ser “nuevo”, de la novedad como algo bueno porque es nuevo, nada más. “Después chequeamos la calidad, pero primero que sea nuevo, o que sea llamativo, que logre captar la atención”.

–Parecería que en política también hay una exigencia de satisfacción inmediata, menos paciencia y una obsolescencia programada, a menos que satisfagan las demandas.

–Y todo eso es propio de la estructura del consumo. Por eso hay que distinguir el hiperconsumo como fenómeno de época y de la concepción tal vez errónea que a veces se tiene ligada a algo negativo, algo patológico. Cuando hablamos de eso hablamos del “hiperconsumo patológico”, que es el consumo transformado en una adicción, pretendiendo que un objeto, una experiencia, un viaje, una marca, un lugar resuelva múltiples vacíos que no se resuelven ahí. Es cuando el consumo entra en una zona densa, opaca, y se le piden cosas que no puede dar: afecto, amor, reconocimiento, respeto, prestigio. En realidad, estás comprando algo que se desvanece bastante rápido y que se gana de otra manera. Pero también en la lectura crítica que a veces se hace del consumo se omite que el consumo sí puede darte bienestar, disfrute, alegría, momentos memorables, descubrimiento, incorporación de cultura. Para llegar a un lugar tenés que poder viajar, para aprender algo tenés que poder comprar un libro o leerlo en una computadora, en un teléfono. ¿Quién vive sin consumir nada? Puede haber algún monje tibetano, pero los que vivimos en el mundo del siglo XXI somos todos más o menos consumidores. Después cada uno definirá cuál es el rol que el consumo tiene en su vida, en la estructuración de su deseo, en la construcción de su identidad.

"Vemos deseos hipertrofiados con una ansiedad demencial en un mundo supuestamente alegre y divertido como te proponen las redes" (Foto: Pexels)

–Parece imposible disociar hoy el hiperconsumo de la hipertrofia del deseo, ¿no?

–Sí, hay una estimulación permanente al deseo y, al mismo tiempo, una insatisfacción. Hoy conviven el deseo y la frustración. El deseo era algo prohibido prácticamente durante casi toda la humanidad. Era peligroso, tramposo. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado de Bienestar comienza a habilitar el deseo como un modo de redimir las grandes heridas que habían quedado de aquel momento. Entonces pasamos del consumo al hiperconsumo. Se habilita el deseo, se lo permite, se lo busca. Y en un momento pasa a ser casi mandante. Luego llega la tecnología, que conecta la lógica del consumo con la lógica de la tecnología, el deseo y la frustración en una vidriera infinita. Esa vidriera infinita en donde todos ven todo crea la hipertrofia del deseo. Y la pospandemia profundizó esto.

–¿En qué sentido lo profundizó?

–Si algo dejó la pospandemia fue una concepción muy profunda de la finitud: “Lo quiero ahora”. Siempre es tarde. Entonces, vemos deseos hipertrofiados con una ansiedad demencial en un mundo supuestamente horizontal que te proponen las redes, un mundo supuestamente perfecto que te propone la IA, un mundo supuestamente alegre y divertido como también te proponen las redes. Y todo eso es falso. Vemos que el hombre corre detrás de una zanahoria que tiene una dimensión omnisciente y omnipresente y es inabarcable e imposible. Entonces, naturalmente, en un punto estamos condenados al malestar porque no hay manera de satisfacer tantos deseos. El deseo es motor, como decía Spinoza, y a la vez es imposible de ser alcanzado de forma plena. Entonces hoy tenemos este oxímoron de la búsqueda de la felicidad, la hipertrofia del deseo como una búsqueda permanente y obligada que lo único que genera es frustración. Es un momento muy paradójico.

–Hablemos de la Argentina de estos tiempos, en la que hay una caída sostenida del consumo masivo y del poder adquisitivo. ¿Qué ves?

–Hoy veo una situación inédita porque la sociedad argentina es una sociedad arquetípicamente de clase media que construyó su simbología a partir de los objetos, los bienes y las experiencias. Es una sociedad aluvional que viene de una inmigración, en general, bastante carente, que construye su ascenso social y lo muestra y lo demuestra a través de lo que puede obtener, lograr, portar.

"La sociedad que apoyó la propuesta del gobierno, ese 56%, presumía que no iba a ser fácil, pero tal vez no terminaba de dimensionar finalmente cómo se iban a dar las cosas y la duración de este proceso. Creo que este es un elemento que está en la agenda de la campaña de 2027" Captura

–¿En qué sentido la situación es “inédita”? ¿Es peor que en el 2001?

–Es enormemente diferente a 2001. Y es inédita porque esta vez la sociedad votó conscientemente a un candidato antisistema, novedoso, llamativo, que tenía un ícono, la motosierra, sabiendo que esa motosierra iba a implicar un ajuste. Por más que prometieron que la motosierra era para la casta, la sociedad sabía que algo de todo eso le iba a tocar. Esto lo tenemos completamente analizado. La gente decía: “OK, que pase lo que tenga que pasar”. En un punto los argentinos se estaban escapando de un gran dolor que no era solo económico, sino moral, que fue no dejar ir a los chicos a la escuela en la cuarentena y que fue no dejar que las personas pudieran despedir a los fallecidos. Eso, mezclado con una enorme devaluación y con una inflación desmadrada, casi híper, generó esta necesidad: “De acá me quiero ir a como dé lugar”.

–Es lo que Milei interpretó, tradujo y vehiculizó.

–Sí, Milei interpretó esto en 2023 transformando el dolor en ira. Milei trae un beneficio de origen que le permite tener un bonus track de tolerancia, y por eso construye una concepción de un consumidor inédito en la Argentina, que es un consumidor estoico, prudente, moderado, frugal. Pasa de “fingir demencia” a pregonar coherencia, de ser latinos al extremo a volvernos sajones. De ser gozadores y disfrutadores a estoicos. Hay que aguantar. Es el “no hay plata” del primer año. ¿Cuál es el punto hoy con eso? Que ya van tres años. Y eso, naturalmente, tiene un desgaste. La sociedad que apoyó la propuesta del gobierno, ese 56%, presumía que no iba a ser fácil, pero tal vez no terminaba de dimensionar finalmente cómo se iban a dar las cosas y la duración de este proceso. Creo que este es un elemento que está en la agenda de la campaña de 2027.

"El mundo de los electrodomésticos venía bien hasta el año pasado, hasta que se cortó el crédito" Daniel Basualdo

–Imagino que el estatus del consumo hoy, en términos generales, es a la baja, pero heterogéneo. ¿Podrías describirlo?

–En primer lugar, es mucho más lo que baja que lo que sube. Si nosotros comparamos este año con el año pasado, de veinte sectores del consumo, caen diecisiete, dos crecen moderadamente y uno solo crece en serio, que es la venta de motos. El problema no es este año contra el año pasado. El problema es que hay sectores clave del consumo que van por el tercer año de contracción. Estamos pasando por una transición y una transformación. Y estos procesos son lógicos y dolorosos. Claramente, al menos hasta hoy, hay una promesa de un país muy distinto por venir una vez que estén los recursos de los grandes motores que sí andan: el petróleo, el gas, la minería, el agro y la industria del conocimiento, la IA y los data centers versus el mundo de la construcción, el comercio y la industria. Eso está muy conectado con los conurbanos y los consumos más masivos. Entonces, en estos tres años tenemos caída de sectores vinculados con alimentos, bebidas, cosmética, limpieza, supermercado, autoservicio, almacenes, kioscos, indumentaria. El mundo de los electrodomésticos venía bien hasta el año pasado, hasta que se cortó el crédito.

–¿Dirías que es un consumidor estoico o es, más bien, un consumidor resignado, alguien que se ha acostumbrado a perder?

–En definitiva, en el estoicismo hay un enorme esfuerzo por resistir la tentación, por administrar los deseos, por decirlo de alguna manera. En algún punto hay resignación, hay aceptación, hay resiliencia para tratar de seguir aguantando y que no se venza la propia resistencia, la propia capacidad de caminar por este desierto. Por eso digo que es inédito y es parte de la novedad, porque esto no pasó nunca en la Argentina. En general, la gente se enojaba con los procesos de ajuste y los gobiernos no querían decir la palabra “ajuste”. Milei empezó diciendo “no hay plata”. Hace poco medimos esto en catorce focus groups a nivel nacional en todos los grupos sociales y casi todos te dicen que han caído un escalón social en su percepción, independientemente de que no lo hayan hecho de manera técnica. Han tenido que restringir muchos consumos. Todo eso no está vinculado con el placer. Está vinculado con un deseo más profundo: tolerar este cruce por el desierto porque está el deseo de una construcción de otra sociedad, de otra manera de vivir, de otros valores.

Hiperconsumo, de Guillermo Oliveto

–¿A ese consumidor le alcanza con que el Gobierno recree narrativa o son necesarias medidas concretas de alivio?

–No son todos iguales. Hay un 30% de apoyo seguro del mileísmo duro. “¿Cuánto hay que aguantar? ¿10 años? Aguantamos 10 años”. Hay otro 30% de gente que está diciendo que quiere seguir para adelante, pero no así. Necesita que pare la motosierra y tener una mejor calidad de vida que claramente se vincula con mayor capacidad de consumo. Y hay un 40% que siempre vio esto completamente espantoso desde el principio. ¿Qué diferencia hay entre hoy y el principio? Ahora ellos hablan más y hablan más fuerte. La novedad de esta época es que hay una demanda de ir para adelante, pero no igual, no de la misma manera. Yo lo llamo “la diagonal”.

–Entonces, a pesar de la angustia y la incertidumbre por el futuro, la gente no quiere volver para atrás a la inflación, a la emisión.

–Sí, y eso es otra novedad, hija de la novedad. Creo que hacer lecturas del año que viene, de octubre de 2027, es apresurado.

–¿Cuál es la pregunta que, como consultor, es difícil responder respecto de esta transición incierta?

–Creo que la pregunta es: ¿consumidores de qué habrá en la Argentina, consumidores con qué fisonomía de sociedad? Y esta es una alerta en la clase media porque podemos ir a una Argentina más latinoamericanizada, más profundamente fragmentada, más informal. Hoy ya tenemos 45% de informalidad, dato oficial del Indec. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Latinoamérica y la Argentina? Que Latinoamérica fue de menos a más y mejoró en los últimos 25 años. Su clase media era del 10, 12, 15% y hoy, grosso modo, está entre 25 y 30%. La Argentina era 75% en los setenta y hoy es 43%, que se compone de un 17% de clase media alta que se parece mucho a la clase media Mafalda o al imaginario de clase media argentina, pero tenés otro 26%, la clase media baja, que es la que hoy está en jaque. Es la que hoy está en un proceso de restricción muy grande en el que todos tienen que trabajar de lo que sea, tienen dos o tres trabajos para llegar y les cuesta muchísimo todo, incluso cosas muy chiquitas. Es una franja que está siendo terriblemente estoica, pero que hoy empieza a demandar porque va pasando el tiempo. Son los que te dicen: “Aunque yo quiera llegar, quizás un día me quede sin fuerza”. Ese debate se llama “modelo de país”. Y va a ser el eje de la campaña electoral.