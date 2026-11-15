La Argentina que abrazó a León

Un triunfo del León. Es lo mejor que define esta etapa de cuatro días –extraordinarios, históricos, inolvidables– del Papa en la Argentina, tierra jamás visitada por su predecesor, que estuvo más presente que nunca en todos sus gestos y mensajes y cuyo legado revitalizó. Mencionó a Francisco en todos sus discursos y dejó en claro que su enseñanza ahora es universal. Movilizó en cuatro días a más de seis millones de personas, con quienes logró conectarse en forma empática, incluso poniéndose a cantar temas emblemáticos de la Iglesia como “Alma misionera” y “Un nuevo sol” y un tango de Gardel cuando cenó con los obispos.

Atlético y enérgico pese a los temores por su salud después de una operación de cáncer de pulmón, asombró a todos por su aguante ante una agenda matadora. E hizo suyas frases emblemáticas de su predecesor: “Todos, todos, todos” y “Hagan lío”, un mensaje que traspasó fronteras y marcó en forma definitiva la continuidad entre el Papa argentino y el Papa estadounidense-peruano, de estilo y formas muy distintas, pero con la misma sustancia.

Los obispos cantaron "Volver", de Carlos Gardel

Con un estilo muy distinto del de su predecesor, que jamás fue profeta en su tierra –muchas veces criticado, incomprendido–, León, consciente de la grieta argentina, en estos cuatro días hizo un “capolavoro”. Con enorme habilidad –el pragmatismo de un matemático nacido en Chicago–, diplomacia, sereno, calmo, humilde, aunque puso el dedo en todas las llagas del país –exacerbación política, agresividad, desigualdad, pobreza, corrupción, recortes en sectores clave para la sociedad como salud y educación–, lo hizo con un tono sosegado, tranquilo, sin levantar el dedo condenatorio y aclarando que todo se puede corregir, cambiar, mejorar, siguiendo los principios fundamentales de la Iglesia. Habló como pastor universal, como precisó desde el principio, y recordó cuál es la respuesta evangélica a las turbulencias.

Ante un gobierno libertario que lo recibió con muchísimo respeto, pero también ante la oposición -porque todos los responsables de la vida pública deben hacerse cargo-, recordó que “compartir una misma herencia exige también aprender a convivir, aun cuando existan diferencias de pensamiento”. Y que la democracia, que debe cuidarse, se fortalece en la manera de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos. “Y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”, indicó. Al visitar el Pequeño Cottolengo de Don Orione, todo un gesto después de los recortes en esa área, recordó los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia, la importancia del trabajo –que debe estar al servicio de la persona y no al revés–, la dignidad de la persona, el bien común, el destino universal de los bienes, el principio de solidaridad y subsidiariedad y la justicia social, tan denostada por el actual Presidente.

El papa León XIV mencionó a Francisco en todos sus discursos y lo tuvo presente al hacer suyas frases emblemáticas, como “Todos, todos, todos” y “Hagan lío”

Con su estilo de pastor agustino, apacible, demostró seguir las huellas de su “venerado predecesor”, Francisco, también al reivindicar a los movimientos sociales y las tres T, Tierra, Techo y Trabajo. Y, al mismo tiempo, el valor de los empresarios con valores cristianos como el beato Enrique Shaw. El Papa confirmó que “se viste como Benedicto, pero habla como Francisco”. Y al destacar el potencial de esta tierra rica en recursos naturales y humanos y profundamente católica en sus raíces, y recordando el mensaje esencial –seguir a Cristo–, al menos por un momento hizo un milagro: unió a todos. En un mundo en llamas, respondió a esa necesidad de calma, tranquilidad, claridad, de una sociedad desorientada. Y llamó al diálogo, a la reconciliación y a la unidad, dando esperanzas de un futuro mejor posible.

“Existía un gran interés desde el extranjero por el viaje del papa León XIV a la Argentina, sobre todo dada la sucesión simbólica que se produce en ese país entre estos dos Papas. Me preguntaba cómo sería recibido este nuevo pontífice estadounidense en una tierra que su predecesor había decidido no visitar. Para nosotros, los franceses, esto resultaba una especie de enigma; sin embargo, hay que reconocer que, tras estos cuatro días, el pueblo argentino ha demostrado una gran devoción, depositando toda su fe y confianza en este pontífice proveniente de las Américas”, comentó a LA NACION Jean-Marie Guénois, vaticanista del diario francés Le Figaro.

“Resulta muy conmovedor ver cómo un país —tan dividido, pero a la vez tan dinámico— ha pasado página sin cerrar el libro, abriendo un nuevo capítulo y manteniendo vivo el recuerdo del papa Francisco, a pesar del descontento que existía por el hecho de que no hubiera visitado el país. En cierto sentido, este viaje representa una reconciliación de la Argentina consigo misma y, tal vez, una reconciliación con el papado“, añadió. “La acogida es verdaderamente notable y, sin duda, genuina. El pueblo argentino respalda ahora con firmeza a este Papa, un auténtico ‘león’. Así pues, el enigma que rodeaba la visita, ese interrogante que planteábamos anteriormente, ha quedado resuelto gracias al fervor de los argentinos”, remarcó.

“No era fácil, pero León logró rendir homenaje a Francisco sin convertirlo en un ícono sagrado ni en un mero símbolo, y sin recurrir a la imitación o a una glorificación vacía. Por el contrario –y sin asomo alguno de timidez–, retomó las ideas del Papa –como, por ejemplo, su valoración del papel de los movimientos sociales–, su espiritualidad –habló extensamente sobre los Ejercicios Espirituales de San Ignacio– e incluso sus provocadores desafíos inspirados en el Evangelio, tales como su llamamiento a ‘hacer lío’ o su visión de una Iglesia abierta a ‘todos, todos, todos’”, señaló, por su parte, Jacopo Scaramuzzi, vaticanista del diario italiano La Repubblica. “A mi juicio, esto pone de relieve la profunda conexión entre el actual Papa y su predecesor, más allá de sus evidentes diferencias de estilo y personalidad, y subraya el profundo impacto que Bergoglio ha tenido en la configuración de la Iglesia”, sumó.

El papa León XIV en su paso por Córdoba

“Fue una visita magnífica. Primero, porque León vuelve a su tierra. América Latina es su casa y Perú, su hogar. Segundo, porque lo estamos descubriendo cómo es, sobre todo en la mirada, en la cercanía y en la palabra. Tercero, porque hay una continuidad clara en el magisterio con Francisco, con su estilo. Por ejemplo, en el discurso del mundo del trabajo en la UCA citó todo el tiempo Fratelli tutti. Y cuarto, porque la gente lo ha valorado y te dice: ‘Si el Papa León se recuperó en tres semanas e hizo 15.000 km, ¿cómo no me voy a acercar a él?’ Estamos viendo gente muy tocada por la gracia de Dios”, opinó, por su parte, el teólogo Carlos María Galli, exdecano de Teología de la UCA.

Máximo Jurcinovic, vocero de la Conferencia Episcopal Argentina –y uno de los que más trabajó para que los periodistas que viajamos en el vuelo papal tuvieran una organización logística impecable–, hizo un balance más que positivo de la visita de León XIV. “Estamos muy felices, muy contentos. Ha superado totalmente las expectativas que teníamos”, aseguró, todavía impactado por la multitudinaria vigilia de los jóvenes. “Lo vimos muy bien al Papa. Hemos visto entre el pueblo argentino y el Papa una empatía realmente enorme. Con un estilo particular y sobrio, se compró a todos los argentinos, a los de la Iglesia y a los que no”, aseguró.

Uno de los encuentros entre el entonces cardenal Prevost y su predecesor

Ante una pregunta sobre los mensajes dirigidos a Javier Milei, aclaró que “fueron mensajes para toda la política, para todos los que tienen responsabilidades y deben asumir un compromiso con el bien común: para el Presidente, las autoridades, la oposición, el Congreso, la Justicia. Creo que habló para todos”. Consultado sobre el legado de Francisco, Jurcinovic confesó que cuando vio llegar el avión a Aeroparque, miró al cielo emocionado y sintió que Francisco le decía: “Todo OK”. Una sensación que lo acompañó durante toda la gira. “Sentí que Francisco desde el cielo nos estaba diciendo: ‘Esto también es para ustedes y estoy yo con ustedes’”. “Francisco, que nunca se fue, también estuvo con nosotros en estos días”, apuntó.

Días históricos que consolidaron el pontificado de León, un Papa que mostró su determinación de llevar adelante su misión pastoral contra viento y marea, pese a los peores pronósticos después de su operación, con fortaleza física y, sobre todo, espiritual.