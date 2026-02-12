LA NACION

7 recomendados de arte y cultura para esta semana

La agenda del jueves 12 al miércoles 18 de febrero en Buenos Aires, Punta del Este y la Costa Atlántica

  • Víctor Florido en el Moderno. A propósito de su exposición Interiores, el pintor hablará mañana, a las 18, en el auditorio del Moderno (Av. San Juan 350) con Raúl Flores y Fernando García sobre “los paisajes mentales y las imágenes que construyeron su materia plástica a partir de la memoria”. Entrada gratis, sin inscripción previa.
  • Egipto en el Bellas Artes. Hoy a las 18, José Emilio Burucúa y Roberto Casazza presentarán El templo del mundo. Egiptofilia y egiptología entre el Renacimiento y la Ilustración, un estudio realizado por Burucúa y Nicolás Kwiatkowski que invita al lector a descubrir la compleja relación entre Occidente y Egipto. En la sala 36 del primer piso del Museo nacional de Bellas Artes (Av. Del Libertador 1473). Entrada gratis, hasta agotar la capacidad de la sala.
  • Arte y naturaleza en Punta del Este. El domingo a las 19, Espacio Foto Arte inaugurará El Jardín del Edén, una exposición de Nicola Costantino, Paola Marzotto y Carlos Rivera Lauría. Reunirá cerámica, porcelana y fotografía. Hasta mediados de marzo en Ruta 10, km 166.100 y calle 6, Altos de Punta Piedras. Entrada gratis.
  • Libros y grabados en el Palacio Barolo. Desde mañana hasta el 24 de abril, de 18 a 20, Hören Estudio presentará una muestra de libros y grabados de producción europea de los siglos XV al XIX, que incluirá la Colección Pan. En el Palacio Barolo (Av. de Mayo 1370, piso 9, estudio 242), con entrada libre y gratuita.
  • Visita guiada. Hoy a las 18 en la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985) se realizará Activación del paisaje, un recorrido gratuito con la artista Carla Beretta por su exposición Fui al río y lo sentía cerca de mí.
  • Feria de diseño. Objeto Reciente es un proyecto de curaduría y restauración de muebles y objetos de los años ‘50, ’60 y ’70, llevado a cabo por la historiadora del arte Laura Guindlin. El sábado, con la idea de darles una nueva vida a productos de industria nacional, organiza una feria con 15 emprendimientos de mobiliario, joyería, cerámica e indumentaria. Habrá piezas de diseño independiente contemporáneo y objetos únicos a precios accesibles. De 15 a 20, en Raúl Scalabrini Ortiz 276, Villa Crespo.
  • Noches de verano en Villa Crespo. Hoy, de 19 a 23, se realizará en Villa Crespo una “Ruta de librerías”, de la que participarán 10 librerías barriales. El recorrido incluirá tres paradas sonoras y literarias en cruces emblemáticos del barrio: a las 21 en Darwin y Loyola (Garito Loyola) con Ilan Amores y Maia Tarcic; a las 21.30 en Acevedo y Castillo (Joya) con un cruce de piano y poesía a cargo de Julián Tenembaum y Carla Quevedo; y a las 22 en Thames y Velasco (Mercat Villa Crespo), con un cierre que reunirá a Kevin Johansen y Liniers en un diálogo entre música y dibujo en vivo. Distintos comercios gastronómicos también se sumarán al circuito con promociones y actividades para acompañar la caminata.
