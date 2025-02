Antártida rosa: la experiencia mística de Paola Marzotto a bordo del Irízar

Se despertaba a las cinco de la mañana, dispuesta a “cazar” la aurora. Armada con dos cámaras, Paola Marzotto salía a una de las trece cubiertas del rompehielos ARA Almirante Irízar, el buque de la Armada Argentina que mide más de una cuadra de largo y se eleva a 25 metros sobre el nivel del agua. Enfocaba los pocos icebergs que encontraba alrededor. Y aguardaba, atenta, a que el cielo se tiñera de rosa.

“Dura muy poco ese momento, entre diez y quince minutos. Llega como una ola de color, es maravilloso. Y es muy místico, porque por suerte nadie se levanta a esta hora”, dice a LA NACION la condesa italiana en Buenos Aires, dos años después de haber vivido esa experiencia. Las imágenes que captó en esos instantes se exhibirán desde mañana, Día de la Antártida, en el Palacio Libertad y en el Ecoparque.

Si bien en 2024 exhibió a bordo del Almirante Irízar registros de la vida cotidiana de un viaje que duró casi un mes, tomadas junto al fotógrafo Lorenzo Poli, recién ahora está lista para revelar su producción artística. “Lo que hago es místico, totalmente. No quiero que me confundan con una persona que se ocupa de esto a nivel científico”, aclara, aunque se considera “artivista” y no deja de advertir sobre las consecuencias del cambio climático: “Este continente es un símbolo de la destrucción del planeta, del fin del mundo. Se puede ver cómo se está soltando”.

Ella misma lo comprobó porque había estado allí mismo tres años antes, a bordo del National Geographic Explorer. En ese momento tomó fotos con su iPhone, que mostraría en 2021 en la Bienal de Arquitectura de Venecia, y al año siguiente en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Legislatura porteña. Aquella serie se tituló Antártida, belleza que se derrite. Cuando regresó en marzo de 2023 con una cámara Canon, lo que encontró no fue alentador.

“Estos son todos los icebergs que hay. La temperatura era de dos grados”, advierte Marzotto mientras señala un bloque de hielo con forma de X. “No tiene nada que ver con Elon Musk pero se lo podemos dedicar. Porque va destruyendo el mundo con sus proyectos para ir a Marte”, agrega, antes de señalar otro al que llama La Cattedrale Rosa.

“Es difícil vivir una experiencia mística con una cámara en la mano, porque la cámara es un filtro –aclara esta mujer polifacética que, entre muchas otras cosas, trabajó como fotorreportera-. Pero es lo que te permite hoy, que todo es muy rápido, buscar algo que te transmita esta infinidad, esta belleza, esta paz, este misterio de la creación. Yo estaba en búsqueda de transmitir mi visión de forma poética, pero no te puedo decir que sabía lo que estaba buscando antes de ir. Porque creo que hay que abrir los ojos en frente a la naturaleza. Porque la estamos viendo de una forma muy ornamental, en función de nosotros. Y si miráramos verdaderamente, veríamos milagros”.

Algo similar le ocurrió a Adriana Lestido, cuando en 2012 se dispuso a pasar un mes y medio en la Base Esperanza para fotografiar “el desierto blanco”. Pero a último momento el barco cambió el destino y terminó en la Isla Decepción, una tierra volcánica donde encontró rocas oscuras, que derretían la nieve de inmediato. “Estar en lo que es. Para algo pasa esto”, escribió el 24 de febrero en su diario, que cinco años más tarde publicaría para acompañar su serie Antártida negra.

"Hay una intención pictórica y cromática; no se parece a una postal”, observa Pablo La Padula, curador de la muestra que respeta la línea del horizonte Hernan Zenteno - La Nacion

Lo que sorprendió a Marzotto fue el color del amanecer. Decidió entonces comenzar a contar “un cuento de un día en la Antártida en etapas”, y mostrar esta “visión diferente”. “Cuando trabajamos con Paola la selección de obras, la atención estaba en lo que no hubiera sido visto. Lo que no fuera el cliché de la Antártida. Hay una intención pictórica y cromática; no se parece a una postal”, acota Pablo La Padula, curador de esta exposición que respeta la línea del horizonte y que seguirá camino a Madrid y Milán.

Aurora. Antártida, belleza que se derrite, desde mañana en la sala 607 del Palacio Libertad (Sarmiento 151) y en el Ecoparque (Av. Sarmiento y Las Heras). Gratis, hasta el 20 de abril.

