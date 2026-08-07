De San Pablo a Buenos Aires: una feria de arte “boutique” se alojará en la Casa Victoria Ocampo

Nacida en San Pablo hace cuatro años, la feria de arte ArPa llegará a Buenos Aires para debutar en su primera edición internacional: del 16 al 20 de septiembre se alojará en la Casa Victoria Ocampo -sede del Fondo Nacional de las Artes y uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad- con un formato boutique, entrada gratis y una selección curada de catorce galerías de la Argentina y Brasil.

Fundada en São Paulo en 2022 por Camilla Barella, esta feria buscó replantear lo tradicional: en lugar de participar con grandes stands y decenas de obras, cada galería presenta proyectos concebidos como pequeñas exposiciones que proponen “una relación más cercana entre el público, las obras y sus creadores”.

La Casa Victoria Ocampo, sede de ArPa en Buenos Aires Gentileza ArPa

Siguiendo ese concepto, Calvaresi participará con obras de Luis Ouvrard y Daniel Leber; Maman, con Guillermo Kuitca y Norberto Gómez; Rolf Art, con Sara Facio y Alicia D’Amico; Vasari, con Kazuya Sakai y Maria Simon; Almeida & Dale, con Rubem Valentim y/o Paulo Pasta; MC Galería, con Edgardo Giménez; Constitución + La Mala, con Ana Won y Cervio Martini; Cott, con Verónica Gómez; Al Sur, con Jaques Bedel y Samanta Abugauch; Hache, con Santiago García Sáenz; Nora Fisch, con Alfredo Londaibere; y Pasto, con Déborah Pruden. Además, en el Jardín de Esculturas Coral Gallery exhibirá obras de Roberto Vivo, y María Casado, de Federico Lanzi.

Camilla Barella, fundadora y directora de ArPa, en la Casa Victoria Ocampo Gentileza ArPa

“Desde que nació ArPa, imaginamos una feria con identidad latinoamericana y vocación de crecer más allá de las fronteras. Elegir Buenos Aires para nuestra primera edición internacional refleja la relevancia de su escena artística y el enorme potencial de intercambio entre la Argentina y Brasil. Queremos crear un espacio donde galerías, artistas y coleccionistas puedan encontrarse de una manera más cercana y significativa”, destacaron Barella, directora de ArPa, y Flavia Masetto, directora de la edición argentina.

Flavia Masetto, directora de la edición argentina de la feria Gentileza ArPa

La elección de la Casa Victoria Ocampo como sede de esta edición, agregan, no es casual: diseñada por el arquitecto Alejandro Bustillo e inaugurada en 1929, la residencia que perteneció a Victoria Ocampo, escritora, intelectual y fundadora de la revista Sur, es uno de los máximos exponentes de la arquitectura moderna argentina y un símbolo del intercambio cultural en América Latina.

Vista de ArPa en San Pablo Gentileza ArPa

La llegada de ArPa a Buenos Aires representa un nuevo paso en la consolidación del vínculo entre las escenas artísticas de Argentina y Brasil. En las ediciones 2025 y 2026 participaron veinte artistas argentinos y ocho galerías nacionales, lo cual fortaleció una red de intercambio. La programación se extenderá durante cinco días: las jornadas del 16 y 17 de septiembre estarán destinadas exclusivamente a coleccionistas e invitados especiales, mientras que del 18 al 20 la feria abrirá sus puertas al público general, con entrada gratis e inscripción previa.

Vista de ArPa en San Pablo Gentileza ArPa

Más allá de la exhibición de obras, ArPa propone una experiencia que incluye conversaciones, encuentros entre profesionales, instancias de formación, producción editorial y espacios de reflexión sobre los desafíos y las oportunidades del arte latinoamericano.

Para agendar:

Primera edición internacional de la feria ArPa, del 16 al 20 de septiembre en la Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831). Abierta a todo público del 18 al 20, de 12 a 19. Con entrada gratis e inscripción en arpa.art.