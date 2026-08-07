De San Pablo a Buenos Aires: una feria de arte “boutique” se alojará en la Casa Victoria Ocampo
ArPa realizará su primera edición internacional del 16 al 20 de septiembre; con entrada gratis, reunirá a catorce galerías de la Argentina y Brasil
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Nacida en San Pablo hace cuatro años, la feria de arte ArPa llegará a Buenos Aires para debutar en su primera edición internacional: del 16 al 20 de septiembre se alojará en la Casa Victoria Ocampo -sede del Fondo Nacional de las Artes y uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad- con un formato boutique, entrada gratis y una selección curada de catorce galerías de la Argentina y Brasil.
Fundada en São Paulo en 2022 por Camilla Barella, esta feria buscó replantear lo tradicional: en lugar de participar con grandes stands y decenas de obras, cada galería presenta proyectos concebidos como pequeñas exposiciones que proponen “una relación más cercana entre el público, las obras y sus creadores”.
Siguiendo ese concepto, Calvaresi participará con obras de Luis Ouvrard y Daniel Leber; Maman, con Guillermo Kuitca y Norberto Gómez; Rolf Art, con Sara Facio y Alicia D’Amico; Vasari, con Kazuya Sakai y Maria Simon; Almeida & Dale, con Rubem Valentim y/o Paulo Pasta; MC Galería, con Edgardo Giménez; Constitución + La Mala, con Ana Won y Cervio Martini; Cott, con Verónica Gómez; Al Sur, con Jaques Bedel y Samanta Abugauch; Hache, con Santiago García Sáenz; Nora Fisch, con Alfredo Londaibere; y Pasto, con Déborah Pruden. Además, en el Jardín de Esculturas Coral Gallery exhibirá obras de Roberto Vivo, y María Casado, de Federico Lanzi.
“Desde que nació ArPa, imaginamos una feria con identidad latinoamericana y vocación de crecer más allá de las fronteras. Elegir Buenos Aires para nuestra primera edición internacional refleja la relevancia de su escena artística y el enorme potencial de intercambio entre la Argentina y Brasil. Queremos crear un espacio donde galerías, artistas y coleccionistas puedan encontrarse de una manera más cercana y significativa”, destacaron Barella, directora de ArPa, y Flavia Masetto, directora de la edición argentina.
La elección de la Casa Victoria Ocampo como sede de esta edición, agregan, no es casual: diseñada por el arquitecto Alejandro Bustillo e inaugurada en 1929, la residencia que perteneció a Victoria Ocampo, escritora, intelectual y fundadora de la revista Sur, es uno de los máximos exponentes de la arquitectura moderna argentina y un símbolo del intercambio cultural en América Latina.
La llegada de ArPa a Buenos Aires representa un nuevo paso en la consolidación del vínculo entre las escenas artísticas de Argentina y Brasil. En las ediciones 2025 y 2026 participaron veinte artistas argentinos y ocho galerías nacionales, lo cual fortaleció una red de intercambio. La programación se extenderá durante cinco días: las jornadas del 16 y 17 de septiembre estarán destinadas exclusivamente a coleccionistas e invitados especiales, mientras que del 18 al 20 la feria abrirá sus puertas al público general, con entrada gratis e inscripción previa.
Más allá de la exhibición de obras, ArPa propone una experiencia que incluye conversaciones, encuentros entre profesionales, instancias de formación, producción editorial y espacios de reflexión sobre los desafíos y las oportunidades del arte latinoamericano.
Para agendar:
Primera edición internacional de la feria ArPa, del 16 al 20 de septiembre en la Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831). Abierta a todo público del 18 al 20, de 12 a 19. Con entrada gratis e inscripción en arpa.art.