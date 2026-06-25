7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 25 de junio al 1 de julio en Buenos Aires
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LA NACION
- Feria Mapa. La octava edición de la feria que se inaugurará hoy en La Rural (Av. Sarmiento 2704) incluirá un homenaje a Julio Le Parc por el artista venezolano Juvenal Ravelo, que pintará un mural en vivo. Desde hoy a las 18 hasta el domingo 28 de 12 a 20. Visitas guiadas: de viernes a domingo, a las 16 y 18. Entradas: $20.000 por día o $40.000 por los cuatro días enlaruralticket.com.ar. Más en mapa.arty@mapa_feria.
- Central Affair. Ayer abrieron nuevas muestras en la “galería de galerías”, con dos nuevas incorporaciones. Luogo, de Santa Fe; y Galería del Paseo, de Uruguay, que participa en esta edición en colaboración con Oficina de Proyectos. De Martes a viernes, de 15 a 19, en San Martín 954/Florida 971. Entrada gratis.
- Performance en Arthaus. En el marco de la exposición Guillermo Kuitca. Diarios 2000-2025, Arthaus convocó a la bailarina y coreógrafa Diana Szeinblum a desarrollar una propuesta en diálogo con Tres noches (1986), pintura de Guillermo Kuitca. Como resultado, Szeinblum presentará la performance Nocturnos, el sábado y domingo a las 18 y a las 20. Entradas: $20.000 por alternativateatral.com.
- Centros culturales. El Recoleta y el Borges renuevan su programación esta semana: el Borges abrió ayer. Mientras que en Viamonte 525 abrieron ayer muestras dedicadas a Nicola Costantino, Leila Tschopp, Leo Damonte y Eugenia Calvo, entre otros artistas, en Junín 1930 se inaugurará hoy a las 18 un homenaje a Roberto Arlt y otras de artes visuales. Entrada gratis.
- Conversaciones sobre arte. Hoy a las 17, en el Museo Nacional de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1902) se realizará la segunda edición de Secretos de Coleccionistas, ciclo organizado por la revista Be Cult. Bajo el título Coleccionismo, comunicación y mercado del arte en Argentina, participarán Tulio Andreussi Guzmán, Andrés Buhar, Guillermo González Taboada y Mora Bacal. La actividad es gratuita, con capacidad limitada.
- Laiseca, el iniciado. El viernes a las 19, en la Sala Cortázar de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (Agüero 2502), se presentarán los libros Léxico Laiseca, de Demian Paredes, y Silencio y noche en mi tumba, de José María Marcos, en el marco de la muestra Laiseca, el iniciado. Participarán Leandro Ávalos Blacha y Sandra Gasparini, con música de Gonzalo Simonetti Koreck. Entrada libre y gratuita.
- Puccini en la Argentina. El martes 30 a las 19, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575), se presentará el libro Puccini en la Argentina. Uruguay y Brasil. Junio-agosto de 1905, de Gustavo Gabriel Otero y Daniel Varacalli Costas. Participarán los autores junto con el historiador Eduardo Lazzari y habrá una actuación del Coro de la Escuela Juan P. Esnaola, dirigido por César Castro. Entrada libre y gratuita.
LA NACION
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