Central AFFAIR: la fuerza de la unión en el arte contemporáneo

“La unión hace la fuerza” podría ser la premisa de los 16 espacios de arte contemporáneo de distintos puntos del país que integran Central AFFAIR, una “galería de galerías” en el Microcentro porteño. Ayer, en conferencia de prensa, anunciaron que la cuarta edición de su feria se realizará del 4 al 8 de noviembre, en el marco de la semana del arte de la Ciudad, y que por segundo año consecutivo reunirá en su sede vecina de la Plaza San Martín más artistas y proyectos invitados.

Otro eje que continúa expandiéndose es el programa de residencias. La selección de galerías y proyectos se realiza por invitación y durante el período de residencia se impulsan actividades en diversos formatos: un open studio, charlas, visitas con profesionales. Así como en febrero se presentó Novas Poéticas (Brasil), con una exhibición de artistas que fueron parte de su Programa de Prácticas Artísticas, en abril se presentará Sintaxis: Concurso Curadores Emergentes, y en julio será el turno de la galería Carmen Araujo Arte (Venezuela). Con fecha a definir, también los proyectos de Uruguay, Z Lab y Hungry Art.

Actualmente integran Central AFFAIR: Acéfala, Almacén de arte contemporáneo, Casa Equis, Crudo, FAN, Gabelich Contemporáneo, Oda arte, Tiempo, Tierra, Vasari Sur, URRA-HIPHiP, AnTnA red sonora, Sasha.D, Oficina de Proyectos, TokonOMa y Wunsch; las últimas cuatro participaron por primera vez como colectivo AFFAIR en una feria de arte, el fin de semana, en Córdoba.

En exposición

Quienes visiten Central AFFAIR hasta el 16 de abril se encontrarán con propuestas tentadoras en cada uno de sus espacios.

En Oda, que se incorporó recientemente, se exhiben obras de Martina Krapp, presente también en los Premios Trabucco. La artista trabaja con revistas que encuentra en la calle, crea pequeños collages y luego los pinta en gran tamaño al óleo, generando composiciones que transforman lo cotidiano en monumental.

Marcos López seleccionó un conjunto de fotografías del conurbano que forman parte de un libro de próxima publicación Gentileza

En el espacio de Vasari, con una ambientación singular, se presentan trabajos de Mauro Koliva, mientras que en Crudo la instalación de techos, suelos y luminarias acompaña esculturas y vidrios soplados de Yuyo Gardiol. En Tokonoma, se destacan las esculturas en acrílico de Janine Wolfsohn, quien investiga diferentes formas naturales para crear piezas enigmáticas.

Una de las perlas de la feria se encuentra en Oficina de Proyectos, donde se exhiben las fotografías que Marcos López seleccionó para el libro Conurbano Style, cuya presentación está prevista para el 10 de abril. Se trata de 170 imágenes elegidas entre 7 mil fotos que la comunidad de @thewalkingconurban⁠ publica en Instagram. “Yo siempre quise fotografiar el conurbano, hacer un gran libro de fotos y decir todo lo que quería mostrar sobre Argentina y América Latina desde la periferia de Buenos Aires. Hice muchos intentos esporádicos y no tuve la fuerza de voluntad necesaria. Desistí definitivamente cuando descubrí @thewalkingconurban y me di cuenta de que el libro que quería fotografiar ya estaba ahí. Las fotos son tan buenas que solo con contarlas, ya dan risa. O te conmueven”, comentó López, cuya exhibición antológica Marcos López. Fotografías 1975–2025 se puede ver en Fundación Larivière.

En Acéfala, se presentan los trabajos de Lena Becerra, que combina vidrio soplado pintado y metales con una exquisita técnica colaborativa. Sus obras integran colores deslumbrantes y acero, y además se exhibe un sistema robótico hecho con especies de prótesis que parecen respirar, latir y transpirar simultáneamente.

En el espacio de Fan, se exhibe una obra de Víctor Grippo realizada en yeso pintado, nácar, porcelana y madera, una de las últimas que estaba creando antes de su muerte. En esta pieza, el artista vuelve a explorar lo esotérico y místico. La muestra incluye también dibujos, bocetos y acuarelas, así como la tercera versión de Tiempo, donde una serie de papas conectadas a electrodos activan un reloj digital, reflejando la fascinación del artista por la energía del tubérculo.

En el espacio de Fan, se exhibe la obra de Víctor Grippo Fabián Cañás

En Almacén, se presenta la muestra Gabinete de curiosidades, con delicadas cerámicas de Laura Romano, que incluyen copas de cristal sin vástagos, y acuarelas de Victoria Quintiero. Tiempo Galería exhibe obras de Alina Cantón, realizadas con huesos y pájaros muertos, que aluden a la finitud de la vida en la serie “Emanaciones de una extraña belleza”. Algunas piezas resultan perturbadoras.

Por último, Espacio de Arte SASHAD presenta 149 pinturas que surgieron durante la pandemia, en 2020. Ante la imposibilidad del contacto físico, Alejandro Dávila, director del espacio, le pidió a 149 artistas que realizaran obras en telas de 16 x 23 cm que él les envió. El resultado es una exposición plural que integra creaciones de artistas de Salta, Tucumán, Mendoza, San Juan, Córdoba y Buenos Aires, entre ellos Carolina Antoniadis, Juan Astica, Juan José Cambre, María Causa, Marino Santamarina, María Inés Tapia Vera, Carlos Gómez Centurión, Hernán Dompé y Eduardo Stupía, entre muchos otros.

Para agendar

Central Affair. De Martes a viernes, de 15 a 19, en San Martín 954/Florida 971.