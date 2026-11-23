Crítico literario, dramaturgo y novelista, antifascista y antiestalinista, homosexual, heroinómano, exiliado y visionario al alertar sobre la amenaza del nazismo, Klaus Mann, el segundo hijo del escritor alemán Thomas Mann, Premio Nobel de Literatura 1929, y de Katia Pringsheim, fue para algunos “el mejor de los Mann”. Para otros, no pudo sobrevivir a la gloria del padre. Había nacido el 18 de noviembre de 1906 y murió de sobredosis de somníferos el 21 de mayo de 1949. Escribió novelas, cuentos, obras de teatro, ensayos y sus memorias, que se pueden consultar online.

En las primeras escenas de la película Tierra de mi padre, de Paweł Pawlikowski, estrenada semanas atrás en la Argentina, se muestra una conversación telefónica entre Klaus y su amada hermana mayor, Erika Mann, antes de que inicie un viaje de regreso a Alemania con el autor de La montaña mágica, en 1949, en ocasión de la entrega del Premio Goethe al padre de ambos, tras dieciséis años de exilio.

Sandra Hüller como Erika Mann y Hanns Zischler como Thomas Mann en "Tierra de mi padre", del cineasta polaco Pawel Pawlikowski

Había sido Klaus el que insistió para que su familia abandonara Alemania en febrero de 1933, poco después de la llegada de Adol Hitler al poder. Al final de la Segunda Guerra, tenía dificultades para publicar sus obras en Alemania y en Estados Unidos, donde comenzaba la caza de brujas del macartismo (el FBI abrió un expediente por sus ideas izquierdistas y su homosexualidad).

“Los intelectuales deberían crear un nuevo movimiento, un movimiento desesperado, una rebelión de los desesperados –se lee en un texto póstumo dado a conocer por su Erika Mann–. En lugar de intentar apaciguar a los poderes actuales, en lugar de defender los tejemanejes de los banqueros y demás burócratas despóticos, nosotros deberíamos protestar alto y fuerte, y expresar del modo menos equívoco posible nuestra amargura y nuestro horror. Hemos llegado a tal punto que solo el gesto más dramático, el más radical podría despertar la conciencia de las masas ofuscadas e hipnotizadas. Centenares, incluso miles de intelectuales deberían hacer lo que hicieron Virginia Wolf, Ernst Toller, Stefan Zweig, Jan Masaryk. Una ola de suicidios cuyas víctimas fueran los espíritus más destacados y más conocidos sacaría a los pueblos de su letargo y les permitiría darse cuenta de la extrema gravedad de la crisis que el ser humano ha provocado sobre sí mismo por su propia estupidez y egoísmo”. Su Novela de niños está dedicada a uno de sus amigos que también se quitó la vida: el escritor francés René Crevel.

Pero Klaus Mann fue “un condenado a vivir”, como lo definió la crítica literaria y traductora al francés Dominique-Laure Miermot en su biografía sobre el autor de Mefisto, una de sus novelas más conocidas por la adaptación cinematográfica del director húngaro István Szabó, de 1981, en la que recrea la historia del ascenso profesional y el derrumbe moral de Hendrik Höfgen, un actor alemán que renuncia a sus ideales políticos para triunfar al servicio del régimen nazi. Al ser leída como una novela en clave (el personaje principal sería el exmarido de su hermana, Gustav Gründgens) sufrió la censura por presión de intelectuales y artistas que apoyaron al III Reich.

Thomas Mann, Erika Mann, Katia Pringsheim y Klaus Mann ullstein bild Dtl. - ullstein bild

En su juventud como autor de piezas teatrales, el mismo Zweig lo había alentado a escribir. “Siga así, querido amigo. Puede ser que algunos se inclinen a considerarle simplemente como el hijo de un padre famoso. ¡Que no le importe tal prejuicio! ¡Trabaje! Y piense en mí durante su trabajo, en la esperanza que he puesto en usted, en la confianza que le tengo”, lo aconsejó.

Para leer a Klaus Mann

Un artista en tiempos hostiles

“La aritmética sabe ser epigramática. Medida en noviembre de 2026, la vida del escritor fue tres veces más corta que su aniversario de ciento veinte años: el primogénito de Thomas Mann murió a los cuarenta y dos. A su padre la familia lo llamaba el Mago, y los hijos de los magos aprenden pronto que el truco consiste en que el público mire la otra mano”, dice el investigador, escritor y docente Alfredo Grieco y Bavio a LA NACION.

Antes de cumplir treinta años, tuvo que salir de Múnich. “En febrero de 1932 Klaus Mann está en París –dice–. Visita a Julien Green; el anfitrión le sirve té mientras su invitado no para de hablarle de muchachos. El novelista franco-estadounidense habla poco pero lo mira fijo; el martes 9 apunta en su Diario las conclusiones de su observación: ‘De KM lo que se ve no es hermoso, pero lo que no se ve parece que viene bien armado’. En 1933 Adolf Hitler ya gobierna en Berlín y Klaus Mann ya fue expulsado definitivamente. En marzo vuelve a París, y vuelve a encontrarse con Green, que el sábado 18 anota en su Diario que esta vez el hijo mayor del Nobel tiene más rojos ‘los párpados rojos’ y ‘la nariz roja de cocainómano’. El miércoles 29 hablan de qué les gusta más. Klaus admite que entre los diez y los cuarenta le gustan todos; a Green le gustan los marineros adultos de espaldas anchas. El catálogo merece del lector de hoy el ceño que corresponde, y a Green le mereció un peritaje de tasador: dos veces estuvo a punto de caer en la tentación de manosearlo y las dos veces el rostro del candidato, ‘tan poco agraciado’, salvó del pecado al escritor católico. Green resistió “victoriosamente’: su virtud le debía muy poco a la virtud”.

“Klaus no creía ni en el pecado ni en la virtud, pero también llevaba un diario donde el martes 4 de abril de 1933 anota que, habiendo vivido sin coacciones, del vicio le es ajeno todo, empezando por el concepto mismo. En Der Wendepunkt [Punto de inflexión], su libro de memorias, enumera situaciones hostiles que él conoce bien, como la soledad, el hambre, el aburrimiento, los celos, y se pregunta por qué no sabe qué es el vicio. A los dieciocho había descubierto en París que los varones amaban a otros varones con naturalidad; a los diecinueve publicó Der fromme Tanz [La danza piadosa], que según su biógrafo Frederic Spotts fue la primera novela alemana que habló del amor entre muchachos sin necesidad de ponerse un disfraz ni un traje de baño. El protagonista, álter ego de todo buen lector, lee a Stefan George y a Walt Whitman en un cuartito lleno de humo”.

“En la novela Sinfonía patética (1935), el condiscípulo que inicia a Tchaikovsky en la Escuela de Derecho de San Petersburgo le susurra al oído: ‘Sin propósito queremos amar; sin meta tenemos que amar’. Es la ética del deseo más breve que conozco –observa Grieco y Bavio–. En Mefisto (1936), Klaus retrató a Gustaf Gründgens, excuñado pero no excompañero de farándula, bajo el nombre de Hendrik Höfgen: un actor que entrega el alma a un general obeso en quien reconocemos a Hermann Göring. Gründgens murió en 1963 de una sobredosis de somníferos; el Tribunal Constitucional Federal prolongó hasta 1971 la prohibición de la novela, como quien ordena una guardia de honor para el difunto. Tampoco esa despenalización llegó a ver Klaus. El 21 de mayo de 1949 lo encontraron inconsciente en su cuarto, en Cannes, y murió esa tarde de sábado en la Costa Azul”.

Al morir, estaba escribiendo la novela El último día y acababa de firmar dos contratos. “Los biógrafos han llegado a ponerse de acuerdo sobre que murió de sobredosis de somníferos, pero todavía debaten si fue accidente o suicidio –dice el autor de Cómo fueron los 60–. No había, o no encontraron, ninguna carta de despedida. La Policía redactó un informe sobre esta muerte dudosa; con probado celo administrativo, lo destruyeron a la hora y el año señalados por el reglamento. Thomas Mann estaba de gira por Estocolmo. Para el día del entierro se compró un traje oscuro y una corbata negra. El prosista que había convertido la muerte en Venecia en lugar común de la cultura despachó la de su hijo con una corbata nueva. En el volumen colectivo Klaus Mann zum Gedächtnis (1950), el Mago juzgó a su hijo mayor como ‘el escritor más dotado de su generación’: el elogio llegó a tiempo para el libro y tarde para el elogiado”. Con su padre tuvo una relación de admiración y rivalidad.

“Las últimas líneas de sus memorias dicen: ‘Reposo no hay hasta el final. ¿Y después? También al final veo el dibujo curvo de un signo de pregunta’ –concluye Grieco y Bavio–. Ciento veinte años después de su nacimiento, Múnich, que lo expulsó, ofrece en pantalla acceso público a sus diarios: la hospitalidad póstuma es la única que sale gratis”. Sus restos descansan en el Cementerio du Grand Jas, en Cannes.