A los 43 años, falleció el editor e investigador Damián Blas Vives

Ayer, a los 43 años, falleció en la ciudad de Buenos Aires el editor e investigador Damián Blas Vives, que se desempeñaba desde 2020 como director de Gestión y Políticas Culturales en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM), institución en la que había ingresado en 1998. Había nacido en la ciudad de Buenos Aires el 28 de septiembre de 1978. Durante 2021, amigos y escritores lanzaron una campaña destinada a juntar fondos para su tratamiento médico. Tenía cáncer y había sido operado en enero del año pasado en un hospital de Florencia Varela y en marzo se hizo un reclamo público ante el Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires -donde residía- para que le dieran la vacuna contra el Covid. En ese momento tenían prioridad los adultos mayores y el personal de salud. Tiempo después, se contagió de Covid, lo que agravó su estado.

Damián Blas Vives en una edición del festival Buenos Aires Negra Twitter

Fue velado anoche en la Sala Raúl Cortázar. De 2016 a 2020, Vives coordinó el Centro de Narrativa Policial H. Bustos Domecq de la BNMM. Fue editor de la revista literaria Abanico; en 2006, fundó Seda, revista de estudios asiáticos, y en 2007 Evaristo Cultural, que se convirtió en sello editorial en 2015. Coordinó el Encuentro Internacional de Literatura Fantástica y Rastros, el Observatorio Hispanoamericano de Literatura Negra y Criminal. Ideó el Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel y fue miembro fundador del Club Argentino de Kamishibai. Trabajó como columnista en la radio y colaboró con artículos en revistas como Tokonoma, Lea y Le Monde Diplomatique. También representó a la BNMM en el Programa Sur de apoyo a las traducciones de la Cancillería.

Adiós a Damián Blas Vives, editor, bibliotecario, gestor cultural. Le tocó una difícil, le puso garra, no pudo ser. Lo recordaremos siempre. Gracias por todo. pic.twitter.com/gS6F5Ztuwb — Enzo Maqueira (@EnzoMaqueira) May 13, 2022

“Era dueño de una erudición infinita y precisa -dijo a LA NACION el escritor Nicolás Ferraro, amigo y compañero de Vives en el Centro de Narrativa Policial de la BNMM-. Sus intereses iban de la literatura fantástica al policial, pasando por la literatura japonesa y la infinita gama de autores argentinos e internacionales que pasaban por sus manos, a los cuales no dejaba de interrogar con mirada irónica y compasiva. Cultivó el periodismo y la amistad, animó el encuentro de autores de todos los géneros desde la que fue su segunda casa, la Biblioteca Nacional”. Ferraro destacó que Vives fue “un gran entrevistador y un gran amigo de aquellos con quien entablaba conversaciones; era una de máquina de iniciativas que tenían a la literatura como centro y final”.

Escritores, editores y libreros -entre ellos, Gustavo Nielsen, Enzo Maqueira, José María Marcos, Pablo Martínez Burkett, Claudia Cortalezzi, Franco Vaccarini, Guillermo Orsi, Laura Rossi, Pablo Méndez y Miguel Gaya- lo despidieron con palabras conmovedoras en redes sociales. “No tengo palabras, no tengo aire, no tengo voz ni religión -escribió Roxana Artal, coeditora de Evaristo Cultural-. No hay lugar en el cuerpo donde alojar este dolor. No hay sentido posible, ni consuelo”.