A los 86 años, murió la actriz e investigadora teatral Cora Roca

A los 86 años, murió este lunes en la ciudad de Buenos Aires la actriz, profesora e investigadora teatral Cora Roca. Sus familiares y amigos la despidieron ayer en el barrio porteño de Palermo. Había nacido el 5 de marzo de 1940 en Buenos Aires y se destacó como actriz, directora y docente, investigadora del Conicet y becaria del Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional del Teatro y Proteatro, entidades que auspiciaron sus estudios sobre la historia del teatro en la Argentina.

“Investigar es complejo, lento, pero necesario”, dijo en una entrevista con Hilda Cabrera en la que además lamentaba la falta de archivos de los profesionales del teatro. Varios volúmenes de la obra de Roca –en especial sus ensayos sobre los escenógrafos Rodolfo Franco, “fundador de la escenografía argentina” y Saulo Benavente– atestiguan su labor valiosa y exhaustiva.

Entre muchas otras distinciones, recibió en varias oportunidades el Premio Teatro del Mundo de la Universidad de Buenos Aires; en 2022, mereció el Premio Trinidad Guevara a la Trayectoria; en 2024, obtuvo el Diploma al Mérito de los Premios Konex en la categoría de Ensayo sobre Artes y, en 2025, el Reconocimiento a la Trayectoria por la contribución a la cultura argentina por parte de la Fundación de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai).

Cora Roca deja una valiosa colección de ensayos biográficos y estudios sobre la historia del teatro en la Argentina coraroca.com.ar

La Fundación Sagai, la Asociación Argentina de Actores, el Instituto Nacional de Estudios del Teatro, el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, así como también directores teatrales, investigadores y estudiantes la despidieron en redes sociales. “Se fue parte de la memoria viva del teatro”, posteó ayer la investigadora teatral Gabriela Borgna.

Había iniciado su formación en la Escuela Nacional de Arte Dramático, en 1960, y fue discípula y asistente de la legendaria actriz y maestra de actores y directores teatrales Hedy Crilla, a quien le dedicó su primer ensayo biográfico, Hedy Crilla. La palabra en acción. Roca fue actriz en teatro, cine y televisión durante veinte años; luego incursionó en la dirección y en la docencia, en la Escuela Nacional de Arte Dramático, la Universidad Nacional de las Artes, el Centro Cultural San Martín y el Teatro de la Ribera, entre otras instituciones.

Despedimos a Cora Roca, actriz, escritora y docente, cuya trayectoria dejó una huella significativa en el ámbito del teatro nacional. Su labor como investigadora teatral ha sido fundamental para el conocimiento y la preservación de nuestra cultura. https://t.co/SSo19KuqoO pic.twitter.com/zpH3Dep5uH — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) April 20, 2026

Además de los libros dedicados a Benavente y Franco en coediciones de Eudeba y Proteatro, publicó El niño actor. Experiencias de iniciación teatral infantil para docentes; el espléndido Homenaje a la escenografía argentina, Las leyes del teatro independiente, Los teatros históricos de la ciudad de Buenos Aires 1783-1930 y La escenografía argentina. Dejó inédito un ensayo biográfico sobre su amigo, el director teatral y maestro de actores Agustín Alezzo, que será publicado próximanente por Eudeba y se presentará como un homenaje a la autora.