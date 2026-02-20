Abre la convocatoria del Premio Medifé Filba de Novela para obras publicadas en 2025

Algunas iniciativas culturales se consolidan. Por séptimo año consecutivo, se lanza la convocatoria para postularse en el Premio Fundación Medifé Filba de Novela que este año otorgará seis millones de pesos a la obra ganadora. Se puede participar hasta el 13 de abril.

Hasta esa fecha estará abierto el período de postulación del concurso que reconoce las novelas argentinas publicadas en el año anterior, en este caso, entre enero y diciembre de 2025. El jurado está integrado por Leila Guerriero, Alan Pauls y Gabriela Cabezón Cámara (que en 2024 ganó el premio con Las niñas del naranjel). A partir de julio, entre los diez títulos semifinalistas, seleccionarán las cinco obras finalistas (“la lista corta”) que se anunciarán en octubre. La novela ganadora se dará a conocer en noviembre.

El premio -que atestigua las formas de leer y escribir literatura en el país- continúa comprometido con su misión de dar visibilidad a las mejores obras de autores locales, colaborar con su circulación y respaldar tanto las novelas elegidas como las editoriales que las publicaron. El año pasado, en que concursaron más de 170 títulos, la ganadora fue Carmen M. Cáceres, por La ficción del ahorro (Fiordo).

“Esta nueva edición es, en tiempos de incertidumbre como los que vivimos, una gran certeza -dice la presidenta de Fundación Medifé, Daniela Gutiérrez, a LA NACION-. Y así lo entedemos: poder haber hecho este premio sustentable, haber alcanzado ya siete ediciones nos hace creer que algunas cosas, cuando son buenas y contribuyen a una industria, a una cadena de valor en la producción de la literatura, es una gran apuesta y es algo que reaviva nuestro propósito de trabajar para la cultura junto con la salud. Creemos que leer, en estos tiempos, nos va a ser de gran ayuda; meternos en esos mundos de la literatura y promover que los demás lean para nosotros es muy importante; estamos seguros de que ahí hay un bienestar y esa es la apuesta de Fundación Medifé”.

“Fundación Medifé y Fundación Filba se unen para sostener este reconocimiento, convencidas de la importancia de la literatura contemporánea argentina en la conformación de una comunidad y como parte central de la construcción de la identidad nacional. Imaginar nuevos mundos posibles a través de la palabra es hoy, más que nunca, una necesidad vital”, sostienen los organizadores.

Pueden participar del certamen las primeras ediciones de novelas escritas originalmente en castellano de autores argentinos vivos, publicadas por editoriales de cualquier lugar del mundo. Las editoriales y sus autores podrán postular todos los títulos publicados durante 2025 que cumplan con las bases.

El formulario de postulación se encuentra en este enlace. Además, se deben entregar tres ejemplares de cada novela postulante en Fundación Medifé (Ayacucho 1945, Código Postal 1112), en la ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes (excepto feriados) entre las 9 a 18, personalmente o por correo certificado. Los e-books o PDF deben ser enviados a premio@filba.org.ar. Las bases se pueden consultar en fundacionmedife.com.ar y filba.org.ar (más información en premio@filba.org.ar).