Por decreto Milei ordena el traspaso del sable corvo de San Martín y renuncia la directora de Museo Histórico Nacional

Hoy, cuando se conmemora el 213° aniversario de la Batalla de San Lorenzo, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 81/2026 que formaliza el traspaso del sable corvo del general José de San Martín del Museo Histórico Nacional (MHN, Defensa 1600) a la sede principal y cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo (avenida Luis María Campos 554), con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti. La norma confirma que el sable corvo “quedará bajo la guarda y custodia” del Regimiento de Granaderos, “el que será responsable de su preservación, seguridad e integridad, conforme a las normas y protocolos que resulten aplicables”, pero no menciona que vaya a exhibirse en el Museo del Regimiento de Granaderos, que actualmente está cerrado por reformas. La oficialización de la medida, que hace días reeditó la vieja polémica por dónde debe conservarse y exhibirse, originó de inmediato la renuncia de la directora del museo, María Inés Rodríguez Aguilar. El MHN pierde así la “joya” de la colección, que podría ser reemplazada por una réplica.

El decreto destaca que la reliquia constituye “uno de los símbolos más representativos de la soberanía nacional y de la consolidación de la independencia como expresión material del proceso emancipador y del ideal de libertad que dio origen a la República Argentina”, que fue donada al Estado en 1897 por la familia de Manuela Rosas y que integra el acervo estatal para garantizar su preservación. Se consigna además que fue “objeto de hechos ilícitos” en 1963 y 1965 mientras estaba en el MHN, lo que motivó que, en 1967, se asignara su custodia permanente al Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”. En 2015, por decreto, la presidenta Cristina Kirchner dispuso su traslado para exhibición en el MHN, manteniendo la custodia del Regimiento. La exmandataria desfiló con granaderos y tocó la reliquia, como recordó días atrás Milei en redes sociales, dando a entender que será protagonista de una nueva ceremonia.

La expresidenta Cristina Kirchner en el Museo Histórico Nacional, en 2015 PABLO AHARONIAN�

El decreto actual destaca el valor institucional del Cuartel de Palermo –sede histórica del Regimiento y declarado Monumento Histórico Nacional en 1997– y su estrecha relación simbólica con la figura del Libertador San Martín. La finaliad del traspaso al Regimiento representa, según el decreto, “una solución coherente con el legado del Libertador, restituye su contexto histórico propio y garantiza condiciones adecuadas de preservación, custodia y jerarquía institucional”. San Martín no usó el sable corvo en territorio argentino.

“Que la presente medida se inscribe en una decisión del Estado Nacional orientada a honrar la historia nacional, asegurar una administración responsable del patrimonio público y reafirmar, a través de sus símbolos fundacionales, la soberanía, la independencia y la libertad como principios rectores del orden republicano”, prosigue la norma. A continuación, advierte “que ha tomado intervención el servicio de asesoramiento jurídico pertinente”.

El artículo 2° confirma que el sable corvo “quedará bajo la guarda y custodia” del Regimiento de Granaderos, “el que será responsable de su preservación, seguridad e integridad, conforme a las normas y protocolos que resulten aplicables”.

Esta mañana, la directora del MHN, la historiadora María Inés Rodríguez Aguilar, renunció a su cargo, como había anticipado a LA NACION que haría si se confirmaba la decisión presidencial, lo que obligaría a la directora nacional de Museos, María Paula Zingoni, a firmar el traspaso de la reliquia.

En la breve carta en la que presenta su “renuncia indeclinable“, la funcionaria sustenta la decisión en su “disconformidad a la medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo“. Expreso un profundo reconocimiento al personal de la institución, a su Asociación Amigos y a la Subsecretaria de Patrimonio Cultural y sus equipos por la generosidad y compromiso brindados durante mi gestión en la preservación y difusión del valioso patrimonio nacional”, remata.

Cabe recordar que en 2025, el Gobierno aceleró la salida del historiador Gabriel Di Meglio de la dirección del MHN por haberse opuesto en más de una ocasión al traspaso del sable a Defensa. Este año está previsto que se concurse el cargo.

Por otra parte, debido a la medida cautelar que habrían presentado los descendientes de la familia Terrero-Rosas, con el asesoramiento del excanciller Rafael Bielsa, podría desatar una batalla judicial por el sable corvo. La periodista y guionista Candelaria Domínguez firma una nota en Revista Anfibia donde relata el “paso a paso” de los descendientes de Rosas para impedir el traspaso del sable corvo a Granaderos.

El presidente Javier Milei fue designado "granadero honorífico" en 2025

Rodríguez Aguilar habría advertido a las autoridades de Cultura que esta decisión -que fue interpretada como una devolución de favores del Presidente al Regimiento de Granaderos por haberlo designado “granadero honorífico” en 2025, además de un gesto de acercamiento al Ejército- podría abrir la puerta a una serie de reclamos de restitución de donaciones de privados y por parte de las provincias. Especiaistas consideran que el decreto sentaría un antecedente “nefasto” para el MHN y que dificultaría aún más la creación de patrimonio. La medida del Ejecutivo cuenta con el respaldo del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, que hasta ahora ha sido un testigo mudo en la “batalla del sable corvo”. El cargo de director del MHN será concursado este año y Cifelli deberá elegir un nombre de una terna propuesta por un jurado de especialistas.

Por último, surgen dudas acerca del traslado de la reliquia. Se teme que el apuro del Poder Ejecutivo por llegar a tiempo al acto del traspaso, este sábado a las 19, en la localidad santafesina de San Lorenzo, afecte los protocolos de seguridad y cuidado que requiere semejante pieza histórica. Los trabajadores del museo, incluido el equipo de conservación, no fueron notificados del traslado. El sable corvo, que tiene un sistema de triple protección en el MHN, está custodiado por dos granaderos en una sala del museo. El MHN está cerrado al público lunes y martes.

El Museo del Regimiento de Granaderos está cerrado por reformas, confirmaron desde el Ministerio de Defensa a LA NACION. Los gastos de la modernización de la institución, que por ahora es solo un “museo de réplicas” sin un equipo de conservación, corren por cuenta de la Fundación de Granaderos, que preside la empresaria Bettina Bulgheroni, esposa del magnate petrolero Alejandro Bulgheroni y amiga de la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei.