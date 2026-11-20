Con el objetivo de imaginar mundos posibles de la literatura del futuro y formas de subvertir el presente, este viernes a la tarde se hace en el Centro Cultural de España en Buenos Aires (Cceba) el segundo encuentro del ciclo Semana Cuadernos, organizado por la revista Cuadernos Hispanoamericanos y la Universidad Nacional de las Artes (UNA), en el que participan reconocidos autores nacionales e internacionales.

En la sede de la UNA (Bartolomé Mitre 1869), se presentaron el martes el español y argentino Andrés Barba, la uruguaya Fernanda Trías, Roque Larraquy, Hernán Ronsino y Vanesa Pafundo. Hoy a las 19, en el Cceba (Paraná 1159), Barba, Trías y Marina Yuszczuk, en diálogo con Valeria Tentoni, brindarán pistas para subvertir la realidad, y a las 20, Tomás Downey, Olivia Gallo y Sofía de la Vega conversarán con el escritor español Javier Serena, director de Cuadernos Hispanoamericanos, sobre la literatura del futuro.

“A lo largo de este mes, desde Cuadernos Hispanoamericanos y el Cceba se han desarrollado una serie de actividades con universidades e instituciones argentinas: la Universidad de Buenos Aires, la UNA, el Centro Cultural Recoleta, la Universidad Nacional de Tres de Febrero y la Feria del Libro de Córdoba -dice Serena a LA NACION-. La intención, siguiendo la línea editorial de la revista desde su fundación, en 1948, es mezclar toda la creación escrita en español en los debates, inquietudes y problemáticas que la afectan. Detectamos que hay una necesidad de mayor conocimiento entre lo que se edita en los distintos países en lengua española, curiosidad que es una posibilidad de crecimiento para la creación y el pensamiento en lengua española que queremos fomentar. Estos encuentros permiten representar, en vivo, las discusiones o debates que se tienen en la revista, en papel, o de manera virtual, y de confirmar que hay intereses comunes entre autores y autoras en lengua española, con independencia de su país de origen”.

Integran el comité asesor de Cuadernos Hispanoamericanos los escritores y críticos literarios Enrique Vila-Matas, María Negroni, Santos Sanz Villanueva, Francisca Noguerol, Rodrigo Fresán, Emiliano Monge, Lorena Amaro y Elena Sánchez-Nogales. La publicación depende de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

El ciclo Semana Cuadernos culmina este viernes en el Centro Cultural de España en Buenos Aires

La elección de los temas de las charlas responde a la noción de que la literatura “es una alternativa al presente, ya sea con una literatura deliberadamente distópica o más realista”, dice Serena.

“Siempre hay una mirada distinta sobre la realidad, siempre tiene un componente subversivo -agrega Serena-. Con frecuencia nuestros colaboradores en la revista insisten en la literatura de lo extraño o de lo raro como una forma de desenmascarar la realidad y proponer una mirada más verdadera sobre lo que nos rodea. Esto no quiere decir que la literatura tenga que cumplir una función, y mucho menos que debe arrogarse algún crítica social o colectiva, o señalar algún futuro alternativo. Simplemente, propone una mirada distinta sobre la realidad, más descolocada, que es una forma de señalarnos lo que suceda tras su superficie. A partir de esas premisas, hemos planteado estas charlas: qué estrategias narrativas hay para cuestionar la realidad; o qué literaturas, qué escrituras, son las que podrán manifestarse en el futuro con más acierto para señalar esa verdad oculta tras nuestras circunstancias más superficiales”.

“Sobre las escrituras que vendrán, quizás en este momento, con la irrupción de la inteligencia artificial, convenga pensar en qué cualidades tiene la escritura humana -dice-. En particular, reflexionar sobre si es una manera de pensar realmente singular, inimitable, pues como algunos autores como Javier Marías apuntaban, la escritura es ante todo ‘una manera de pensar’ distinta del pensamiento abstracto, porque es un pensamiento en proceso, atravesado por el subconsciente, por el presente y por algo que no encaja en la lógica de la razón. Toda esa alquimia de pensamiento más o menos puro, emoción, memoria y presente hacen de la escritura humana un artefacto realmente difícil de reproducir, por más que se pueda imitar”.

Para De la Vega, que integra el panel juvenil con el que cierra el ciclo, “más que preguntarse constantemente por el futuro, lo que puede amplificar nuestra mirada sobre la literatura es revisar el pasado; como dijo Agamben y tantos otros, en lo arcaico está lo contemporáneo”.

“¿Qué pedirle entonces a la literatura, y más específicamente a la ficción? Quizás sirva simplemente para recordarnos que el sentido es una construcción compleja en la que intervienen varios factores, y está en última instancia condicionado por un marco que depende de una convención o acuerdo, tácito o no, entre las distintas partes”, concluye Downey.