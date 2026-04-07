Jakarta, Indonesia.– Cabezas agachadas y ojos fijos en pantallas es la postura por excelencia de estos tiempos. Es el caso de estos niños que, sentados en un callejón en Jakarta, juegan y compiten entre ellos con sus smartphones y tablets. Algunos ríen o sonríen y otros exhiben rostros concentrados. Quizá sepan o no que les queda poco tiempo de diversión, ya que faltan dos días para que entre en vigor en Indonesia una ley que desactivará las cuentas de los menores de plataformas como YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live y Roblox, consideradas de “alto riesgo”. En el pasado, la excesiva lectura también era tildada de peligrosa, al igual que siglos después sucedió con la televisión. Se temía que afectaran el pensamiento crítico, incentivaran el sedentarismo y perjudicaran la vista, entre otros males. No muy diferente de lo que sucede hoy con las plataformas, excepto que no había leyes que las prohibieran