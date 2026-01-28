Amenazas y ataques en redes sociales a la abogada y ensayista Claudia Cesaroni

El lunes, la abogada y ensayista Claudia Cesaroni (Quilmes, 1962), autora de títulos vinculados con el sistema penal argentino y otros con su biografía, como el reciente 1973-1983. Crecer en tiempos turbulentos. Diarios y recuerdos (Paidós, del Grupo Planeta), denunció ataques y amenazas de simpatizantes del Gobierno, entre ellos, el influencer libertario y médico Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, y el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, conocido como el Gordo Leyes.

“Al margen de la decisión que tome con respecto a iniciar acciones legales, dejo esto aquí. Mi seguridad y mi integridad física están siendo atacadas por estos sujetos”, posteó Cesaroni en su cuenta de X, donde publicó algunas capturas de pantalla de los mensajes.

Los ataques a la autora, conocida por sus posiciones antipunitivistas y por su rechazo de la baja de imputabilidad (lo que iría en contra del proyecto de ley penal juvenil que propone el Gobierno), recrudecieron después de la difusión de la noticia del asesinato de Jeremías Monzón, a manos de dos menores, en la provincia de Santa Fe.

Una publicación de Parisini en X, que pondera las victorias electorales de Javier Milei en la Argentina y de Donald Trump en Estados Unidos, concluye: “El mundo está sanando. Claudia Cesaroni ha muerto”, remedando, acaso, a Milei en el Foro de Davos con su frase “Maquiavelo ha muerto”. Horas después, Parisini editó el posteo: “Jane Fonda ha muerto”. Para la plataforma Carajo, el canal de YouTube favorito del Presidente, la periodista libertaria Kalina Ann preparó un informe titulado “Claudia Cesaroni, cuarenta años defendiendo asesinos”.

“Estar en el centro de los ataques de la patota fascista del gobierno de Milei y Bullrich no me provoca temor en lo personal por lo q[ue] a mí me pueda hacer algún loco, algún servicio, alguien q crea que soy responsable, como dice el abogado @GordoLeyes ‘directa o indirectamente’ del 100 % de los crímenes que se cometen en este país”, publicó el martes Cesaroni en X, en referencia a una afirmación del letrado Sarubbi Benítez.

“Entonces, más allá de la inquietud, la bronca o el temor incluso que pueden generar las palabras cargadas de odio que me dedican personajes como @GordoDan o @GordoLeyes o sus seguidores, el problema son las personas que tienen algún poder de decisión -un voto en las elecciones o un voto en la sanción de una ley o una decisión judicial- y que aceptan, toleran, apoyan y promueven esos discursos de exterminio, que aplican una doble vara con relación a las víctimas, que son capaces de burlarse de Santiago Maldonado o Pablo Grillo, al tiempo que usan de modo miserable y violento a otras víctimas para construir sus discursos de mano dura, del que las hace las paga, de delito de adulto pena de adulto, mientras son cómplices de los más grandes criminales de la historia reciente. Ese es el problema, no mi persona ni mis posiciones”, sostuvo.

Tras los posteos de ambos militantes digitales del oficialismo en su contra, Cesaroni -cuyo nombre aparece en la lista de agradecimientos de la película La mujer de la fila, de Benjamín Ávila, que protagoniza Natalia Oreiro- recibió nuevos mensajes con amenazas y agresiones.

El Centro de Estudios Legales y Sociales, el Partido Comunista de la Argentina y la delegación de La Plata de H.I.J.O.S. expresaron su solidaridad con la letrada, integrante de la Red Argentina No Baja y el Consejo Consultivo del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la ciudad de Buenos Aires.