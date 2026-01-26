Baja en la edad de imputabilidad: los tres casos que motivaron al Gobierno a incluir el proyecto en extraordinarias

El debate público en torno a la baja en la edad de imputabilidad creció durante el inicio de este año debido a una serie de brutales crímenes perpetrados por menores, entre ellos el de Jeremías Monzón, de 15 años, por el que están involucrados una adolescente de 16 y otros dos chicos de 14 y 15.

Los casos más recientes, que también incluyen el homicidio de Joaquín Ibarra, de 21 años, y la muerte de Uriel Giménez, de 12, fueron el puntapié para que el Gobierno anunciar hoy la inclusión de la nueva ley Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación. “Formará parte del temario”, confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni esta mañana.

“Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad. La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir”, indicó Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza desde el 10 de diciembre pasado.

La brutal muerte de Monzón

Uno de los crímenes más resonantes por su brutalidad y saña fue el de Jeremías Monzón. El joven de apenas 15 años, oriundo de Santo Tomé, Santa Fe, había desaparecido el 18 de diciembre y luego de una intensa búsqueda, fue hallado asesinado el lunes 22 en un galpón abandonado en el barrio Chalet, frente al estadio de Colón.

Jeremías Monzón tenía 15 años

Según determinó la autopsia, el cuerpo presentaba entre 20 y 23 puñaladas y la muerte dataría del mismo jueves 18. Por la causa quedaron detenidos la exnovia, de 16, identificada como M.A., su madre de 40 -investigada como presunta partícipe del crimen- y otros dos menores, de 14 y 15.

La expareja está detenida en un centro de menores en Rosario, pero los otros dos implicados siguen en libertad, en sus domicilios y bajo el cuidado de sus padres, dado que por su edad no son punibles. El crimen aceleró el debate público luego de que trascendiera un video en redes sociales supuestamente filmado mientras Monzón era asesinado.

“¿Dónde tenés los videos?”, le preguntan con insistencia los agresores, según se observó en el video. “Estoy sangrando”, responde Jeremías. “En el celu”, agrega ante el dolor por la tortura. “¿Tenés los videos ahí, sí o no? Dale. Poné la contraseña del celular”, le reclaman. Él da la clave y, en ese momento, se puede escuchar la voz de quien era su supuesta novia que lacónicamente reclama: “Matalo”.

Detuvieron a la madre de la joven detenida por el crimen de Jeremías Monzón y se abrió una nueva hipótesis (El Litoral)

Antes, los captores le preguntaron a la víctima: “¿A quién le pasaste los videos?”. Jeremías responde: “No tengo videos de nada”. Entonces, uno de los asesinos le dice a otro: “Ya está, dejalo”. Pero la ahora detenida da la orden fatal: “No, no. Sigue vivo, mátenlo. Cortale el cuello…” Y sonríe. “Ya está, lo maté, le di en el cora (zón)”, le responde su cómplice, mientras los tres ríen y cantan.

El asesinato de Ibarra

Joaquín Rodrigo Ibarra, de 21, falleció luego de ser baleado por dos adolescentes, de 16 y 17, en la ciudad tucumana de Alderetes. El episodio ocurrió el lunes 12 en la manzana 1, casa 32, del barrio Julio Abraham. Según la reconstrucción del caso, a las 2.24 el joven fue a visitar a un amigo y estaba esperando que le abriera la puerta cuando fue sorprendido por los delincuentes que circulaban en moto.

Así fue el robo y asesinato de Joaquín Ibarra

Uno de los asaltantes bajó del vehículo y le exigió a Ibarra que entregara lo que llevaba. La víctima alzó las manos y dejó caer una bolsa que llevaba consigo. El sospechoso la levantó y se alejó un paso para acercarse a su cómplice, pero después regresó y lo golpeó con el arma en la cabeza; en ese momento salió el disparo y la víctima cayó.

El joven fue trasladado de urgencia al hospital Ángel Cruz Padilla, pero murió horas después. Por su parte, luego de un operativo cerrojo la Policía detuvo a los dos sospechosos, que fueron llevados al Centro de Admisión y Derivación (CAD) por ser menores de edad.

La familia realizó una marcha el miércoles pasado en reclamo de justicia Otro

“Se nos vino el mundo abajo, nos destrozaron. Mi niño no se resistió en ningún momento. No sé por qué me lo han matado, me lo han matado porque sí. No sé, no entiendo, sinceramente. Es algo que no puedo creer todavía. Me duele el alma, estoy destrozada, me siento vacía”, manifestó su hermana, Marisel Núñez, en diálogo con LA NACION.

El caso de Giménez

En la madrugada del martes pasado, Uriel Giménez, de 12, murió en el partido bonaerense de Tres de Febrero en medio de una persecución y tiroteo entre personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y los ocupantes del automóvil que lo trasladaba, quienes quisieron darse a la fuga para no ser identificados.

“La persecución comenzó cuando oficiales del Comando de Patrullas de Tres de Febrero de la policía bonaerense intentaron identificar a los ocupantes de un Fiat Uno blanco, que se dieron a la fuga y a los tiros. Los uniformados se defendieron de la agresión y se generó un tiroteo donde murió el niño de 12 años”, dijeron voceros del caso a LA NACION.

Así fue uno de los momento de persecución y tiroteo

En el trayecto de la persecución se secuestraron vainas servidas de proyectiles que habrían sido disparados desde el auto en el que viajaba el menor de edad y otros ocupantes que lograron escapar de la policía, según fuentes consultadas por LA NACION.

Giménez tenía 12 años Facebook

Giménez, a pesar de su corta edad, contaba con antecedentes en una causa por encubrimiento agravado iniciada el 27 de octubre pasado. “En redes sociales se publicaron fotos de él con un arma de fuego en sus manos”, agregaron fuentes judiciales.