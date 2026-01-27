Ley Penal Juvenil: el país que encabeza el ranking y dónde se ubica la Argentina en el mundo

“El debate en la calle por el proyecto de ley de Penal Juvenil que el Gobierno incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas entre el lunes 2 y el viernes 27 de febrero, ya comenzó.

En un informe de LN+ se develó en qué posición se encuentra la Argentina de cara a la edad de punibilidad de los menores y cuáles fueron los crímenes más recientes que reavivaron la discusión.

Edad de imputabilidad: como es en el resto del mundo

El lugar de la Argentina en el mundo

La responsabilidad penal juvenil no es un tema que concierne únicamente a este rincón del mundo. En el especial de LN+ se mostró cómo está actualmente configurada esta arista entre los países más importantes del planeta.

Inglaterra y Suiza sitúan la edad de punibilidad en los 10 años. Israel, México y Brasil, en los 12. Francia y Uruguay, en los 13. Argentina culmina la lista fijando las penas por delitos de sangre, es decir, homicidios o ataques a balazos, a partir de los 16 años de edad.

La posición de Argentina en el mundo

La posición del país a nivel regional

Al igual que a nivel mundial, la Argentina figura última en la lista de países respecto a la edad de punibilidad de los menores de edad, evidenciando una situación desactualizada y atrasada.

Trinidad y Tobago encabeza esta lista: ese país sitúa la posibilidad de recibir penas a partir de los siete años. Lo siguen Guyana y Surinam, a partir de los 10 años. En el caso de estas tres naciones, al tratarse de antiguas colonias europeas, es común que se aplique una estructuración más bien anglosajona.

Así está configurado el ranking a nivel continental

Complementan el ranking Brasil y Ecuador, a partir de los 12 años; seguidos por Paraguay, Uruguay, Nicaragua y Guatemala, a partir de los 13.

Chile -14 años- y Costa Rica -15-, son los países que la Argentina toma como referencia en el caso de aplicarse esta modificación legislativa.

Los casos que inspiraron el debate

La motivación del Gobierno de poner sobre la agenda el debate de la ley Penal Juvenil radica en tres crímenes recientes que tomaron relevancia nacional.

El Gobierno partió de tres crímenes de sangre que marcaron al país

Crimen de Jeremías Monzón

El adolescente de 15 años fue asesinado en un galpón abandonado. Previa tortura, mientras los asesinos filmaron el aberrante hecho. Los asesinos fueron una chica, de 16 años, y dos masculinos de 15 y 14. Estos últimos no serán condenados.

Los asesinos de Jeremías filmaron el hecho

Crimen de Uriel Giménez

En las investigaciones quedó probado que el padrastro del menor lo había adentrado en el universo de la delincuencia. Uriel fue abatido durante una persecución policial en la colectora de la Ruta 8.

El padrastro de Uriel lo había adentrado en el mundo del hampa

Crimen de Joaquín Ibarra

El asesinato del menor generó conmoción en la provincia de Tucumán y hasta la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al hecho.

El asesinato de Joaquín fue registrado por cámaras de seguridad

Por qué las cárceles ya “no sirven” y dónde poner el foco

El Gobierno resolvió incluir en el temario de las sesiones extraordinarias la reforma del régimen penal juvenil, una discusión sensible que ya atravesó el Congreso en los últimos dos años, pero quedó inconclusa. Para analizar la situación, el abogado penalista Leonardo Sigal sostuvo en los estudios de LN+ que “la clave es concentrarse en la reinserción”.

Leonardo Sigal, abogado penalista

“La cárcel ya es una escuela del delito, entonces no podés llevar a los chicos a que aprendan a delinquir mejor”, expuso Sigal. Según el abogado, quien se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad, “hoy todos los centros de detención están sobrepasados en un 100%”.

“El Código Penal tiene una escala de penas y todos estos chicos, el día de mañana, van a volver a ganar la calle”, apuntó el letrado. “Y si no son resocializados, el peligro lo va a correr la sociedad”, concluyó.